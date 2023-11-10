В начале исследования, а также через 6, 12 и 18 недель после организации «шведского стола» исследователи собирали образцы кала и крови животных, а также мониторили их физическую активность. К слову, выяснилось, что набор веса никак не коррелировал со снижением физнагрузок. Ученые отмечают, что желание двигаться индивидуально для каждой кошки и часто зависит от активности хозяина .