Кошки порой выпрашивают еду не реже, чем собаки, и хозяева буквально не могут устоять перед таким напором. Увы, переедание приведет не только к увеличению веса, но и к ухудшению здоровья пушистиков, выяснили ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Исследование появилось в
Шведский стол для кошек
Специалист по питанию и руководитель исследования Келли Свенсон отмечает, что ученые пытались больше узнать о метаболических и желудочно-кишечных изменениях, которые происходят в кошачьем организме в результате переедания и увеличения веса.
В исследовании приняли участие 11 взрослых стерилизованных кошек с выраженным дефицитом веса. Их кормили сбалансированным кормом по нормативам в течение двух недель, а затем целых 18 недель животные питались тем же, но ели столько, сколько хотели.
В начале исследования, а также через 6, 12 и 18 недель после организации «шведского стола» исследователи собирали образцы кала и крови животных, а также мониторили их физическую активность. К слову, выяснилось, что набор веса никак не коррелировал со снижением физнагрузок. Ученые отмечают, что желание двигаться индивидуально для каждой кошки и часто зависит от активности хозяина.
Полезные элементы не усваиваются
Тем временем кошки ели все больше, набирали массу. Уровень жира в их организме рос, а способность переваривать еду, напротив, падала. Выяснилось, что переизбыток пищи приводит к снижению усвояемости питательных веществ. Это провоцирует негативные изменения в кишечной микробиоте кошек, снижает общий иммунитет и повышает риски различных заболеваний.
«Когда организм получает меньше пищи, он более эффективно извлекает из нее питательные вещества. Но когда количество пищи растет, она быстрее проходит через пищеварительную систему, при этом усвояемость различных микроэлементов падает», — говорит Свенсон.
Исследователи также обнаружили, что состав микробиоты кошек изменился, так как они стали чаще ходить в туалет. Потенциально изменения микробиома кишечника способны привести к снижению иммунной системы кошек.
Как кормить кошку
Ученые советуют не только кормить кошек кормом, который подходит именно им, но и поощрять физическую и умственную активность во время приема пищи. Можно разделять пищу на небольшие порции и раскладывать ее в разных местах, бросать еду, чтобы питомцы ее подбирали, использовать пищевые «пазлы» и придумывать другие задания.