Как ранее рассказывал Роман Бузунов, на самом деле сновидения видят все . А то, что некоторые их не помнят, связано со временем пробуждения. По словам врача, если разбудить человека, который якобы никогда не видит снов, в момент REM-фазы сна (ее еще называют фазой быстрых движений глаз), он сможет рассказать, что ему снилось. Но достаточно всего лишь чуть-чуть перейти в другую стадию сна, буквально на 5 минут, и разбудить человека, он может уже и не вспомнить, что вообще что-то видел во сне.