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Когда сны — признак болезни: профессор Бузунов описал 4 варианта

Иногда сновидения могут быть прекрасными фантазиями, из-за которых хочется поспать подольше, а иногда — признаком болезни. Оказывается, даже для болезни Паркинсона характерны особые сны.

16 ноября 2023
когда сны говорят о болезни
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iStockphoto

Вы, наверное, слышали мнение, что цветные сны могут быть признаком невроза? Так любят говорить люди, которым редко что-то снится и которые видят в этом признак здоровой психики. Но врачи не согласны с этой теорией. По словам специалистов, частые цветные сны не считаются патологией.

Однако некоторые сновидения действительно могут указывать на болезни. О патологических снах рассказал в своем телеграм-канале врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов. Эксперт перечислил четыре возможных варианта сновидений, которые не стоит игнорировать.

Сомнология, клиническая психология

Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук

1. Повторяющиеся плохие сны с одним сюжетом

По словам Романа Бузунова, они обычно могут указывать на психологические или психические проблемы.

«Например, часто бывает при посттравматическом стрессовом расстройстве, когда травмирующая ситуация постоянно всплывает в снах. Или повторяющийся сон с преследованием может говорить о тревожном расстройстве, хронических страхах», — добавляет сомнолог.

2. Частые кошмары

Они тоже часто бывают связаны с проявлением тревожных расстройств, неврозов, поэтому требуют визита к психотерапевту. Кроме того, тревожные и кошмарные сновидения могут быть даже первыми признаками развивающейся болезни Паркинсона.

3. Повторяющиеся сновидения, в которых человек испытывает физическую боль или дискомфорт

Как пояснил специалист, при синдроме обструктивного апноэ сна, например, человеку может сниться, что он задыхается, тонет или его душат. А при ночных приступах стенокардии во сне он может видеть, как кто-то давит или наступает ему на грудь.

4. «Сон во сне»

Это состояние, когда человеку кажется, что он проснулся и бодрствует, а на самом деле еще продолжает спать. Причем такие ложные пробуждения могут случаться несколько раз за один сон.

По словам сомнолога, этот феномен может быть симптомом органического поражения мозга или тревожно-депрессивного расстройства.

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Сны видят все

Если вы не помните снов, это не значит, что вы их не видите.

Как ранее рассказывал Роман Бузунов, на самом деле сновидения видят все. А то, что некоторые их не помнят, связано со временем пробуждения. По словам врача, если разбудить человека, который якобы никогда не видит снов, в момент REM-фазы сна (ее еще называют фазой быстрых движений глаз), он сможет рассказать, что ему снилось. Но достаточно всего лишь чуть-чуть перейти в другую стадию сна, буквально на 5 минут, и разбудить человека, он может уже и не вспомнить, что вообще что-то видел во сне.

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Автор текста:Анастасия Романова
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