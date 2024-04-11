Чем грозит лечение мухоморами и еще 4 вопроса про отравления токсикологу НИИ Джанелидзе

Если укусила змея, ни в коем случае нельзя паниковать. Если укус в ногу, то желательно принять горизонтальное положение, чуть подняв конечность. Если поражена рука, ее надо расположить, согнув в локтевом суставе под углом в 90 градусов и закрепить на косынке. Необходимо пить побольше жидкости, если есть возможность — принять антигистаминные препараты, особенно это касается тех, кто страдает аллергическими заболеваниями. Ну и в обязательном порядке необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи либо обратиться в стационар, желательно в тот, где есть специализированное токсикологическое отделение.