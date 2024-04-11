Чем грозит лечение мухоморами и еще 4 вопроса про отравления токсикологу НИИ Джанелидзе

Токсикологи встречаются с самыми разными пациентами — спасают наевшихся мухоморами, переживших нападение змей и укушенных насекомыми.
«Доктор Питер» в рубрике «Наивный вопрос врачу» спросил заведующего отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе о самых неожиданных отравлениях и не только.
Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Петербурга и СЗФО, доктор медицинских наук
Вопросы, которые мы задали врачу-токсикологу, доктору медицинских наук:
Какой должна быть первая помощь при укусах ядовитых змей и насекомых?
Почему нельзя отсасывать яд из раны после укуса змеи?
Мухоморы — это лекарство или яд?
Что делать при отравлении грибами?
Какие «экзотические» отравления вы встречали?
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Пейте много жидкости и не отсасывайте яд
Если укусила змея, ни в коем случае нельзя паниковать. Если укус в ногу, то желательно принять горизонтальное положение, чуть подняв конечность. Если поражена рука, ее надо расположить, согнув в локтевом суставе под углом в 90 градусов и закрепить на косынке. Необходимо пить побольше жидкости, если есть возможность — принять антигистаминные препараты, особенно это касается тех, кто страдает аллергическими заболеваниями. Ну и в обязательном порядке необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи либо обратиться в стационар, желательно в тот, где есть специализированное токсикологическое отделение.
В некоторых руководствах при отравлениях и укусах змей рекомендуется отсасывать яд. Считаю, что это неправильная методика, поскольку никто не застрахован от того, что в ротовой полости могут быть какие-то ранки на слизистой, зубы с кариесом, а это все входные ворота для яда. Не стоит также накладывать жгут или бандаж — например, при укусах гадюки.
Мухоморное «лечение»
В научной литературе нет рекомендаций и исследований со всеми принципами доказательной медицины, которые бы говорили о пользе мухоморов. Но при этом в наш Центр острых отравлений все чаще попадают пациенты, которые принимали капсулы с перемолотыми мухоморами. У них отмечаются признаки отравления, интоксикация, угнетение сознания, либо, наоборот, психомоторное возбуждение.
Мало того, некоторые виды мухоморов содержат те же самые ядовитые вещества, алкалоиды, которые есть и в бледной поганке. Это смертельно опасные грибы, они способны вызывать тяжелейшее поражение печени.
Отравление солью и укус черной мамбы
За то время, пока функционирует Центр острых отравлений, у нас было достаточно большое количество различных экзотических случаев:
острые отравления поваренной солью и солями бария;
укусы экзотических змей — индийской, очковой кобры, черной мамбы;
воздействие стрекальных желез щупалец ядовитых медуз — например, голландского кораблика, медузы-крестовика.