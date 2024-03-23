Помогут мыло и уксус: хирург НИИ Джанелидзе ответил на 4 наивных вопроса об ожогах

Далеко не все знают, что делать, если сильно обжегся или обгорел на солнце. Случаев, когда из-за медицинской неграмотности люди только усугубляли ситуацию, немало.
Недавно «Доктор Питер» рассказывал о том, как родители чуть не убили ребенка, обварившегося кипятком. Они намазали мальчика маслом и положили спать, а не поехали в больницу. На самом деле 8-летний школьник находился в состоянии травматического шока, поэтому и не чувствовал боль. Ведь сильные ожоги лишают кожу болевых рецепторов.
О том, что на самом деле надо делать, если получил сильный ожог, рассказал в видео в рубрике «Вопрос специалисту» врач-хирург НИИ им. Джанелидзе Евгений Зиновьев.
Хирург, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела термических поражений ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе»
Руководитель отдела термических поражений ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе» ответил на самые наивные вопросы об ожогах.
Как отличается помощь при химическом и термическом ожоге?
Что делать, если обгорел на солнце?
В каких случаях пересаживают кожу?
Какие существуют методы лечения ожогов?
Подробно — в видеоответе врача.
Охлаждать водой надо долго
«Каждое мгновение высокотемпературного воздействия оказывает повреждающее влияние, и в результате человек получает повреждение кожи и ожог. Надо предотвратить это, а затем пораженные ткани целесообразно охладить, потому что разогретые выше пределов переносимости клетки и ткани остаются в таком состоянии в течение длительного времени: даже спустя некоторое время после того, как человека вытащили из очага горения или воды высокой температуры, ткани остаются разогретыми.
Охладить место ожога в большинстве случаев проще всего подручными средствами. Если мы оглядимся, где-то будет кран с холодной водой. Обожженные ткани нужно охлаждать, и тоже в течение длительного времени — не минуту-другую, а десятки минут. За это время холодная вода окажет охлаждающее действие, обезболивающее действие и сосудосуживающее, которое предотвращает развитие ожогового отека».
Что делать при химическом ожоге
При химическом ожоге в большинстве случаев кожу поражают или растворы кислот, или растворы щелочей. Первая помощь — удаление агрессивной жидкости с поверхности кожи и длительное промывание холодной проточной водой.
Также есть подручные средства. Например, химическую кислоту нейтрализуют щелочью, так что, если вы дома, поможет обычное хозяйственное мыло. Если речь об ожоге щелочью, то слабый (!) раствор уксусной кислоты вполне может быть применен. Но все надо делать с умом и не сделать еще хуже. А лучше — сразу обратиться к врачу.
Кстати, как и при солнечном ожоге. Это ведь тоже ожог. Только врач может оценить глубину и степень поражения кожи.
Методы лечения ожогов
Большинство ожогов заживают самостоятельно. По статистике, операция по пересадке кожи нужна только каждому четвертому пострадавшему. У троих из четырех заживает само благодаря местному лечению — использованию высокоэффективных антисептиков, многокомпонентных антибактериальных мазей на водорастворимой основе, а также современных видов перевязочных материалов, которые предотвращают пересыхание раны и прилипание марлевой повязки. Так ожоги лечат во всем мире.