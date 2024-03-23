Помогут мыло и уксус: хирург НИИ Джанелидзе ответил на 4 наивных вопроса об ожогах

«Каждое мгновение высокотемпературного воздействия оказывает повреждающее влияние, и в результате человек получает повреждение кожи и ожог. Надо предотвратить это, а затем пораженные ткани целесообразно охладить, потому что разогретые выше пределов переносимости клетки и ткани остаются в таком состоянии в течение длительного времени: даже спустя некоторое время после того, как человека вытащили из очага горения или воды высокой температуры, ткани остаются разогретыми.