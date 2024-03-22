Вас это смущает? Зачем гинекологи задают женщинам неудобные вопросы

«Есть женщины, которые и в 30, и в 45 лет еще не жили половой жизнью, а сказать об этом бывает неловко. Поэтому спрашиваем обязательно. К тому же, если женщина начала половую жизнь рано (до 21 года), стоит уточнить, не было ли активных воспалений — аднексита, который может давать хроническую боль и спайки», — добавляет Екатерина Волкова.