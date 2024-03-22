Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Вас это смущает? Зачем гинекологи задают женщинам неудобные вопросы

Вроде бы нет ничего странного, когда гинеколог спрашивает женщину об интимных вещах. Но иногда действительно чувствуешь себя не в своей тарелке, особенно когда приходится обращаться к разным врачам.

22 марта 20243
Вас это смущает? Зачем гинекологи задают женщинам неудобные вопросы
Источник:

iStockphoto

Иногда гинекологи на приеме смущают пациенток, задавая странные вопросы. Казалось бы, ну при чем здесь это? Но странными эти вопросы кажутся только на первый взгляд. Как объясняет акушер-гинеколог Екатерина Волкова, врачи интересуются интимной жизнью женщины не из праздного любопытства: так они «собирают улики».

В своем телеграм-канале Екатерина Волкова перечислила четыре частых «подозрительных» вопроса гинекологов, а также объяснила, почему им важно знать ответ.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

1. Сколько у вас было половых партнеров?

«Мы спрашиваем это, чтобы оценить риски носительства ВПЧ (вирус папилломы человека, который может вызывать рак шейки матки. — Прим. ред.), хронических воспалений — они в этом случае выше», — поясняет акушер-гинеколог.

2. С какого возраста живете половой жизнью?

«Есть женщины, которые и в 30, и в 45 лет еще не жили половой жизнью, а сказать об этом бывает неловко. Поэтому спрашиваем обязательно. К тому же, если женщина начала половую жизнь рано (до 21 года), стоит уточнить, не было ли активных воспалений — аднексита, который может давать хроническую боль и спайки», — добавляет Екатерина Волкова.

3. Когда был последний половой контакт?

«Особенно важно врачу это знать в случае нарушений цикла. Поверьте, я видела девушку 18 лет на приеме еще во времена работы в женской консультации с доношенной беременностью, о которой она не знала. И даму 46 лет с беременностью 23 недели, которая думала, что она в климаксе», — объясняет врач.

4. Довольны ли вы половой жизнью? Достижимы ли оргазмы?

«Многие смущаются, при этом годами живут в своем мире, думая, что это только их личная боль. На самом деле, если оргазмы стерты, их сложно достичь; если либидо снижено, нужно поискать причины в ваших эстрогенах, андрогенах, гипотиреозе (дисфункция щитовидной железы), построить вашу гормональную картинку», — заключает специалист.

Читайте также

Три повода сменить гинеколога как можно быстрее

Что именно в поведении врача должно насторожить женщину и заставить задуматься о другом специалисте? Акушер-гинеколог Кристина Алпаидзе ранее называла три явных признака.

  • Ничего не объясняет. Если врач относится к пациентке как к неразумному ребенку и не считает нужным разъяснить непонятные моменты, с таким врачом, скорее всего, не получится партнерское сотрудничество.

  • Осуждает. Доктор задает много интимных вопросов, но при этом начинает каким-либо образом комментировать ваши ответы, обсуждать личную жизнь. Недопустимо также навязывание собственных установок.

  • Не знает современных протоколов лечения. Некоторые болезни, которые активно лечили раньше, сегодня не требуют никакого вмешательства. К примеру, условно-патогенная микрофлора уреаплазма в анализах, которую обвиняли во многих грехах и в течение долгого периода «травили» с помощью разных схем лечения, сейчас уже не входит в список инфекций, передающихся половым путем.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Женское здоровье