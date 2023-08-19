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Родители намазали маслом и положили спать: в Ленобласти спасали ребенка, на которого упала кастрюля с кипятком

Восьмилетний ребенок в Ленобласти получил ожоги 2 и 3 степени с поражением 70% кожи. Правда, в больницу мальчика отвезли не сразу. Родители сделали несколько серьезных ошибок.

19 августа 20235
скорая
Источник:
iStockphoto

Восьмилетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Все случилось на даче в Соснове Ленинградской области, где он отдыхал со своей семьей. Правда, родители не посчитали случившееся поводом для срочного обращения за медицинской помощью. Они сняли с ребенка одежду, намазали тело маслом и отправили сына спать.

«Был в состоянии травматического шока»

«У мальчика были ожоги на спине, плечах, ягодицах, он полностью потерял кожу на правой ноге. Но сразу после трагедии ребенок не жаловался на боль: сильные ожоги лишают кожу болевых рецепторов», — объяснили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Тревогу родители забили только на следующий день, когда мальчик стал вялым. Ребенка привезли к врачу в Соснове. При осмотре старшая медсестра сразу поняла, что пострадавший находится в состоянии травматического шока. Ему тут же оказали помощь и вызвали скорую.

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Доставили в больницу вертолетом

В Приозерской больнице, куда привезли мальчика, врачи приняли решение о перевозке ребенка в Петербург. Ему обеспечили место в Детской городской больнице №1.

«Возник вопрос о транспортировке маленького пациента. Поскольку он был в очень тяжелом состоянии, было решено осуществить перевозку вертолетом», — рассказали в комздраве.

Вертолет принял мальчика на борт на территории «Игора Драйв». Туда мальчика привезли на скорой помощи. Все это время состояние ребенка контролировал и стабилизировал фельдшер. Сейчас мальчик в больнице под присмотром врачей.

Медики предупреждают, что в случае сильного ожога необходимо немедленно вызывать скорую медицинскую помощь и проводить лечение в асептических условиях. Ни в коем случае нельзя использовать масло как средство первой помощи. Оно создаст парниковый эффект, а еще может быть заражено бактериями.

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Что делать при ожогах

Скорую ребенку при ожогах нужно вызывать обязательно, особенно если площадь поврежденной кожи больше, чем рука пострадавшего. Опасный признак и сигнал (срочно к врачу!), если ожог любого размера побелел. Вот еще некоторые советы медиков:

  • если ткань прилипла к одежде, лучше ее не трогать, а вот кольца и браслеты лучше снять;

  • нужно охладить пострадавшие участки тела проточной холодной водой. Можно использовать холодные предметы: снег, лед, грелки с водой, криопакеты. Важно рассчитать продолжительность и интенсивность охлаждения;

  • если повреждение очень большое, нужно принять обезболивающее;

  • не вскрывайте волдырь, если размером он больше ногтя мизинца.

Автор текста:Анна Майская
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