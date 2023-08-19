Родители намазали маслом и положили спать: в Ленобласти спасали ребенка, на которого упала кастрюля с кипятком

Восьмилетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Все случилось на даче в Соснове Ленинградской области, где он отдыхал со своей семьей. Правда, родители не посчитали случившееся поводом для срочного обращения за медицинской помощью. Они сняли с ребенка одежду, намазали тело маслом и отправили сына спать.