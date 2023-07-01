Не трогать масло и снять кольца: что делать, если ошпарился горячей водой

Парадокс: мы спорим о том, не заменит ли искусственный интеллект человека, однако избавиться от традиции ежегодно выключать летом горячую воду так и не смогли. Ритуал с нагревателями и тазиками с кипяченой водой доставляет много неудобств. А еще во время этой возни так легко ошпариться и заработать серьезный ожог!