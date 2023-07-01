Не трогать масло и снять кольца: что делать, если ошпарился горячей водой

Парадокс: мы спорим о том, не заменит ли искусственный интеллект человека, однако избавиться от традиции ежегодно выключать летом горячую воду так и не смогли. Ритуал с нагревателями и тазиками с кипяченой водой доставляет много неудобств. А еще во время этой возни так легко ошпариться и заработать серьезный ожог!
Что делать, если вы ненароком пролили на себя очень горячую воду? Какие народные советы только ухудшат положение дел? На эти вопросы отвечает кандидат медицинских наук Илья Алмазов.
Пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук
Самые главные задачи пострадавшего — избавиться от боли, защитить рану от инфицирования и ускорить процесс ее заживления. Правильный порядок действий поможет также снизить вероятность осложнений.
В Интернете можно увидеть много советов о том, что делать, если ошпарился водой. Многие из них на самом деле принесут вам больше вреда, чем пользы. Вот что точно не поможет вам справиться с последствиями ожога:
сливочное и растительное масла;
гусиный, свиной, барсучий и другой жир;
яичный желток;
молочные продукты, в том числе кефир и сливки;
настойки и отвары лекарственных трав;
антибактериальные повязки с растворами или мазями, не имеющими прямого назначения для нанесения на ожоги;
спирт, водка и другие спиртосодержащие жидкости;
перекись водорода;
алкоголь как средство для облегчения боли.
Первое, что нужно сделать после получения ожога — немедленно отойти от источника тепла. После этого лучше снять любую одежду или украшения, расположенные рядом с обожженной кожей. Если ткань прилипла к одежде — лучше не трогать. При поражении кистей рук обязательно снять украшения с пальцев: если они отекут, из-за колец может возникнуть ишемия.
Затем нужно охладить пострадавшие участки тела проточной холодной водой. Еще можно использовать холодные предметы: снег, лед, грелки с водой, криопакеты. Здесь важно рассчитать продолжительность и интенсивность охлаждения пострадавшего участка тела, так как слишком долгое охлаждение усугубляет разрушительные процессы в тканях.
Если повреждение очень большое, нужно принять обезболивающее. Известно, что при поверхностных ожогах болевой синдром выше, чем при глубоком поражении. Объясняется это тем, что сохранившиеся в первом случае нервные окончания испытывают постоянное раздражение. Однако судить об интенсивности болевой реакции сложно, восприятие боли зависит от типа и состояния нервной системы.
После этого необходимо наложить на рану повязку из стерильных бинтов или любых других чистых подручных материалов.
Для последующего лечения термического ожога помогают препараты, содержащие супероксиддисмутазу и простагландины. На ранних этапах допустимо использовать витамин Е, аскорбиновую кислоту и другие антиоксиданты, положительное влияние оказывает гепарин. В тяжелых случаях может быть рекомендована операция по пересадке кожи.
Лечение зависит от степени серьезности ожога. Незначительные ожоги можно лечить в домашних условиях. Держите поврежденную зону в чистоте и не лопайте образующиеся волдыри. Более серьезные ожоги требуют профессиональной медицинской помощи.
Следует обратиться к врачу, если:
получены большие или глубокие ожоги, а площадь пораженной области больше, чем рука пострадавшего;
ожог любого размера побелел или обуглилась кожа;
вдохнули дым или пары горячей воды;
ожог у ребенка в возрасте до 10 лет.