Должен насторожить: утренний симптом, который может появиться за несколько дней до инсульта

Инсульт — это опасное заболевание, такой диагноз ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих инсульт, то срочно вызывайте скорую. Пострадавший бывает не в состоянии сам попросить о помощи.
Клетки головного мозга начинают отмирать, если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ ограничивается или прекращается. Это ишемический инсульт, на который приходится 85% всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.
Однако опасная патология не всегда обрушивается как снег на голову — иногда инсульт можно предугадать. Один из тревожных звоночков — это полная или частичная кратковременная потеря зрения. Причем появляется этот симптом именно по утрам, когда человек только просыпается,
- Окулярные (глазные) инсульты могут предвещать более серьезный инсульт в ближайшем будущем. Закупориваются мелкие сосуды, из-за чего у человека начинаются проблемы со зрением, — говорят эксперты Harvard Health.
К счастью, зрение полностью возвращается в 80% случаев, мелкие артерии довольно быстро справляются с этой проблемой. Однако это состояние остается опасным, так как отсутствие притока крови к тканям, расположенным в передней части зрительного нерва, может спровоцировать различные проблемы со зрением, и если вовремя не обратиться к врачу, то можно остаться частично или полностью слепым.
- Большинство людей с глазным инсультом жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. При этом они не испытывают боли и других неприятных ощущений. Некоторые говорят, что перед глазами как будто появилось темное пятно или странная тень, — дополняют ученые из Пенсильванского университета.
Если вы понимаете, что ваше зрение резко ухудшилось, то обязательно запишитесь на прием к врачу. Даже если через несколько часов все «вернулось на свои места». Так вы можете помочь себе предотвратить опасную патологию.
Кстати
Чаще всего виновниками инсульта становятся тромбы. Кровяные сгустки, оторвавшись от сосуда, могут закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта. Проблему тромбообразования могут вызвать неправильные пищевые привычки, говорят кардиологи. О том, как любовь к еде может стать причиной появления тромбов, можно прочитать ЗДЕСЬ.