Должен насторожить: утренний симптом, который может появиться за несколько дней до инсульта

Однако опасная патология не всегда обрушивается как снег на голову — иногда инсульт можно предугадать. Один из тревожных звоночков — это полная или частичная кратковременная потеря зрения. Причем появляется этот симптом именно по утрам, когда человек только просыпается, пишет британское издание Express.

- Окулярные (глазные) инсульты могут предвещать более серьезный инсульт в ближайшем будущем. Закупориваются мелкие сосуды, из-за чего у человека начинаются проблемы со зрением, — говорят эксперты Harvard Health.

К счастью, зрение полностью возвращается в 80% случаев, мелкие артерии довольно быстро справляются с этой проблемой. Однако это состояние остается опасным, так как отсутствие притока крови к тканям, расположенным в передней части зрительного нерва, может спровоцировать различные проблемы со зрением, и если вовремя не обратиться к врачу, то можно остаться частично или полностью слепым.