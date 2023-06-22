Головокружение и потеря зрения: почему маска для сна способна разрушить здоровье

Шелковые. Они, как правило, дороже и менее долговечны. Поскольку такие маски не впитывают влагу, они приятнее для вашего лица и могут защитить нежную кожу вокруг глаз. Они идеально подходят для людей с чувствительной кожей.

Хлопковые. Популярная дышащая ткань. Они более долговечны при стирке, но за ними надо правильно ухаживать: не забывать про еженедельную гигиену и своевременную замену.

Гелевые маски хорошо справляются с симптомами аллергии и могут помочь при воспалении и отечности. Некоторые из них можно охладить в морозильной камере, что идеально подходит для жарких летних ночей. Но спать каждую ночь в них точно не стоит.

Маски с подогревом помогают при сухости глаз, а также снимают стресс и напряжение.

Маски-утяжелители. Они создают ощущение тяжести и дают эффект, аналогичный утяжеленному одеялу. По словам некоторых владельцев, такие маски помогают им быстрее заснуть и дольше спать.