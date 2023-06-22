Головокружение и потеря зрения: почему маска для сна способна разрушить здоровье

Маска для сна — это отличный аксессуар для тех, кто не может заснуть без ощущения полной темноты. Конечно, есть шторы блэкаут, но они далеко не у всех в спальнях, да и в дорогу их точно с собой не возьмешь.
Летом маски для сна становятся еще популярнее. Бывает так, что ранним утром солнце уже навязчиво ползет по подушке, и единственный способ спрятаться от него — это натянуть плотную маску.
Однако эксперт по здоровью Тина Патель
«Если вы испытываете неприятные ощущения, страдаете от покраснения, липких выделений, а по утрам на веках появляется корочка, вам следует прекратить использование маски и обратиться за советом к офтальмологу», — говорит Патель.
Чтобы избежать заражения, важно регулярно мыть маски для глаз в мягком средстве или стирать гипоаллергенным порошком.
Еще одна важная деталь: маски для сна, которые сделаны из атласа, бархата, флиса, шелка, хлопка могут спровоцировать раздражение или сухость кожи, появление прыщей или аллергическую реакцию.
«Еще один возможный недостаток масок для глаз заключается в том, что если они надеты плотно, то могут слишком сильно давить на глаза. После пробуждения зрение будет нечетким, возможно даже головокружение», — добавила эксперт.
Какие бывают маски для сна
Шелковые. Они, как правило, дороже и менее долговечны. Поскольку такие маски не впитывают влагу, они приятнее для вашего лица и могут защитить нежную кожу вокруг глаз. Они идеально подходят для людей с чувствительной кожей.
Хлопковые. Популярная дышащая ткань. Они более долговечны при стирке, но за ними надо правильно ухаживать: не забывать про еженедельную гигиену и своевременную замену.
Гелевые маски хорошо справляются с симптомами аллергии и могут помочь при воспалении и отечности. Некоторые из них можно охладить в морозильной камере, что идеально подходит для жарких летних ночей. Но спать каждую ночь в них точно не стоит.
Маски с подогревом помогают при сухости глаз, а также снимают стресс и напряжение.
Маски-утяжелители. Они создают ощущение тяжести и дают эффект, аналогичный утяжеленному одеялу. По словам некоторых владельцев, такие маски помогают им быстрее заснуть и дольше спать.
Мягкие синтетические маски (из плюша, флиса, вискозы). В них комфортно спать благодаря нежному материалу, но стирать и заменять тоже придется чаще.
Если вы привыкли спать в маске для сна, то не нужно заставлять себя отказываться от нее. Просто помните о простых правилах гигиены и правильном хранении аксессуара. И не забывайте маску периодически обновлять, даже если кажется, что она еще выглядит отлично.