Ошибки при варке картошки могут совершать даже опытные хозяйки. Казалось бы, в чем хитрость — всего-то нужны кастрюля, вода, картошка, соль, ну, может, еще масло и травы — как «фишка» для особо продвинутых кулинаров.

Но если не учитывать важные мелочи в процессе приготовления картофеля, блюдо получится хоть и вкусным, но не очень-то полезным.

В какой воде варить картошку — в кипящей или холодной

Этот вопрос — один из первых, что задают дотошные кулинары. Правда, многие им и вовсе не интересуются — они привыкли варить картошку так, как их научила мама или бабушка, и даже не задумываются: а как же надо на самом деле?