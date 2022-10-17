Ошибки при варке картошки могут совершать даже опытные хозяйки. Казалось бы, в чем хитрость — всего-то нужны кастрюля, вода, картошка, соль, ну, может, еще масло и травы — как «фишка» для особо продвинутых кулинаров.
Но если не учитывать важные мелочи в процессе приготовления картофеля, блюдо получится хоть и вкусным, но не очень-то полезным.
В какой воде варить картошку — в кипящей или холодной
Этот вопрос — один из первых, что задают дотошные кулинары. Правда, многие им и вовсе не интересуются — они привыкли варить картошку так, как их научила мама или бабушка, и даже не задумываются: а как же надо на самом деле?
Чаще всего картошку чистят, заливают холодной водой и ставят на плиту вариться, но это — ошибка. Из-за нее теряются все полезные вещества и витамины, что содержатся в полезных клубнях.
Правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким,
Еще одна ошибка — варить картошку очень долго. Если вы готовите пюре, нарежьте клубни на кусочки помельче — так вы сократите время термической обработки и сохраните полезные вещества.
Когда картошка полезна
Оптимальный вариант — готовить картофель в мундире — варить клубни, не очищая от кожуры. И обязательно — класть их именно в кипящую воду, используя ее в минимальном количестве, а не как при варке макарон.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
— Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахара, — говорит врач-терапевт, диетолог Светлана Горяйнова. — Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды. Если картофель приготовлен правильно, а лучше всего запекать клубни в мундире, то его можно считать ценным продуктом питания. Ведь в картошке есть полезный калий — необходимый для здоровья сердца.
Горячая картошка — это вредно
Ранее врач-эндокринолог рассказала, что картофель после приготовления — в виде пюре или просто отварной — лучше не есть горячим, а подождать, пока остынет.
Все дело в том, что при остывании в картошке крахмал превратится в устойчивый, ретроградный. Он полезен, так как ферментируется в толстом кишечнике и «кормит» полезные бактерии.
Если же накинуться на свежеприготовленную — с пылу с жару картошку, то от такого горячего блюда может резко подскочить уровень сахара в крови — это не очень полезно.