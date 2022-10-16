Исследования показывают, что мозг человека, близкого к смерти, продолжает еще какое-то время регистрировать звуки, даже если его тело фактически перестало реагировать.

Международная команда ученых сделала такой вывод, наблюдая за активностью мозга 30 людей:

17 здоровых людей из контрольной группы,

8 пациентов хосписа, которые реагировали на лечение,

5 пациентов хосписа, находящихся на грани смерти.

Каждому из них дали послушать два вида песен из пяти нот. Причем в одной версии музыкальных композиций ноты просто повторялись, в другой — менялась тональность.

Затем здоровых и проходящих лечение пациентов хосписа попросили подсчитать количество песен, в которых что-то менялось. Оказалось, что паттерны мозговой активности у умирающих людей были аналогичны тем, которые наблюдались у здоровых людей. Это, по мнению исследователей, доказывает, что люди, находясь в критическом состоянии, продолжают еще слышать. Иначе говоря дают нейронные ответы на последовательности простых слуховых стимулов, хотя уже не могут говорить и как-то иначе реагировать на слова врачей или родственников.

- Это согласуется с мнением, что слух — одно из последних чувств, которое теряет функцию, когда человек умирает. Это придает некоторую достоверность совету близким продолжать разговаривать с умирающим родственником как можно дольше, — цитирует Mirror выводы авторов исследования.

Однако пока ученым не удалось точно определить, действительно ли на грани смерти люди понимают то, что слышат. Есть предположение, что некоторые когнитивные процессы все же продолжают функционировать, даже если человек уже не подает внешних признаков жизни.