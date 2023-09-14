«Маргарита» без сыра: Роскачество назвало марки популярной пиццы, которую посыпают «пальмой»

«Маргарита» — одна из самых простых, но популярных пицц. Основной ее ингредиент — сыр моцарелла, которого обычно при приготовлении нужно добавлять много. Специалисты Роскачества решили выяснить, кто из производителей хочет сэкономить и вместо натурального сыра кладет продукт, фальсифицированный пальмовым маслом. Как объяснили в организации, для исследования выбрали именно эту пиццу, потому что в составе других видов больше ингредиентов, в которых есть растительные жиры, а в «Маргарите» риск примесей и ложноположительных результатов сведен к минимуму.