«Маргарита» без сыра: Роскачество назвало марки популярной пиццы, которую посыпают «пальмой»

«Маргарита» — одна из самых простых, но популярных пицц. Основной ее ингредиент — сыр моцарелла, которого обычно при приготовлении нужно добавлять много. Специалисты Роскачества решили выяснить, кто из производителей хочет сэкономить и вместо натурального сыра кладет продукт, фальсифицированный пальмовым маслом. Как объяснили в организации, для исследования выбрали именно эту пиццу, потому что в составе других видов больше ингредиентов, в которых есть растительные жиры, а в «Маргарите» риск примесей и ложноположительных результатов сведен к минимуму.
В ходе тестирования специалисты проводили в том числе анализ на фитостерины: их наличие как раз говорит о добавлении вместо сыра продукта с растительными жирами. Причем на упаковке всех исследованных пицц растительные жиры нигде не были указаны. А на деле?
Пиццы-обманки
Превышение по показателю фитостеринов, по результатам
«Шеф-Перекресток»;
«Империя пиццы»;
«Многолосося»;
Pizza Hut;
«Цезарь»;
«Сыроварня»;
«Dostaевский»;
La Trattoria;
PizzasSushiWok
При этом два замороженных полуфабриката — пиццы La Trattoria и «Цезарь» — от одного и того же производителя.
Псевдопицца
Как отмечают в Роскачестве, риск купить пиццу без натурального сыра есть везде. Как говорят результаты проверки, с фитостеринами оказались:
6 из 14 пицц из доставки;
2 из 4 пицц из отделов заморозки;
одна из двух охлажденных пицц.
«То есть шансы купить „Маргариту“ с сыром или подделкой примерно равны», — заключили эксперты, отметив, что и цена не всегда надежный ориентир.
В нее кладут сыр
В сыре пицц других торговых марок фитостерины не обнаружили, это говорит об использовании натурального сыра.
Нареканий по качеству сыра у специалистов Роскачества не возникло к пиццам сетей и магазинов:
«Додо Пицца»;
ТМ Spar;
Papa John's;
«Самокат»;
«Алло! Пицца»;
Ozon fresh;
Domino's»
«ВкусВилл»;
Il Patio.
Когда пицца опасна для здоровья
Ранее диетолог Фавзия Салех объяснила, что хранить пиццу вне холодильника — очень плохая идея. Особенно вредно для здоровья есть это блюдо на следующее утро. По ее словам, все дело в сыре: это скоропортящийся продукт (если речь о настоящем сыре, а не из пальмового масла). Несоблюдение правил хранения пиццы может повысить риск заражения патогенными бактериями.
Диетолог уверяет, что есть пиццу без вреда для здоровья можно, если она хранилась при комнатной температуре не более двух часов.