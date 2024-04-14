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Добавка в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд (читайте состав)

Казалось бы, что может быть опасного в обычной поваренной соли? Кроме излишнего увлечения соленым, конечно. Однако и в этот продукт могут включать небезопасные пищевые добавки.

14 апреля 2024
Добавка в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд (читайте состав)
Источник:
iStockphoto

При покупке продуктов в магазине никогда не будет лишним читать этикетки, на которых указан состав. Иногда там можно обнаружить нечто странное. Например, в составе обычной белой соли (хлорид натрия) можно встретить добавку Е536 — ферроцианид калия.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, эта пищевая добавка улучшает товарный вид продукта: она препятствует слеживанию и комкованию, а также увеличивает срок годности почти в два раза. Причем ее могут включать в состав не только белой соли, но и колбасы и зернистого творога.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«Добавка Е536 распространена, потому что очень дешева и легка в производстве. Ее получают из железной стружки, карбоната калия и крови животных со скотобоен», — говорит гастроэнтеролог.

По словам врача, эта добавка считается слаботоксичной, поэтому разрешена как в России, так и в некоторых других странах. Однако при добавлении соли с Е536 в горячие блюда она может превращаться в яд — синильную кислоту. А при передозировке могут наступить серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист перечислила первые признаки отравления синильной кислотой:

  • диарея,

  • прыщи,

  • дискомфорт в области печени и желчного пузыря.

Чтобы снизить риски, Диляра Лебедева советует вместо белой соли с Е536 отдавать предпочтение серой каменной, морской или гималайской.

Кстати, отравиться синильной кислотой можно при употреблении домашних настоек и наливок — об этом читайте ЗДЕСЬ.

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Опасно или нет?

Как поясняли ранее в Роскачестве, сам по себе ферроцианид калия (Е536) имеет слабую токсичность, но при взаимодействии с водой в процессе реакции выделяются ядовитые газы. При этом эксперты отмечали, что данных о результатах биотестов и о характере поведения этой добавки при различных способах обработки вещества (например, во время жарки или варки) пока нет.

«И хотя в пищевых продуктах ферроцианид калия обычно используется в малых дозах и лишь в смеси с поваренной солью, при нарушении технологии и превышении допустимой нормы в продукте он может представлять серьезную угрозу для здоровья человека», — объяснили в Роскачестве.

Кстати, по словам экспертов, в соли встречается не только Е536, но и Е535 — ферроцианид натрия.

Автор текста:Анастасия Романова
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