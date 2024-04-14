Добавка в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд (читайте состав)

При покупке продуктов в магазине никогда не будет лишним читать этикетки, на которых указан состав. Иногда там можно обнаружить нечто странное. Например, в составе обычной белой соли (хлорид натрия) можно встретить добавку Е536 — ферроцианид калия.
Как рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, эта пищевая добавка улучшает товарный вид продукта: она препятствует слеживанию и комкованию, а также увеличивает срок годности почти в два раза. Причем ее могут включать в состав не только белой соли, но и колбасы и зернистого творога.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Добавка Е536 распространена, потому что очень дешева и легка в производстве. Ее получают из железной стружки, карбоната калия и крови животных со скотобоен», — говорит гастроэнтеролог.
По словам врача, эта добавка считается слаботоксичной, поэтому разрешена как в России, так и в некоторых других странах. Однако при добавлении соли с Е536 в горячие блюда она может превращаться в яд — синильную кислоту. А при передозировке могут наступить серьезные проблемы со здоровьем.
Специалист перечислила первые признаки отравления синильной кислотой:
диарея,
прыщи,
дискомфорт в области печени и желчного пузыря.
Чтобы снизить риски, Диляра Лебедева советует вместо белой соли с Е536 отдавать предпочтение серой каменной, морской или гималайской.
Кстати, отравиться синильной кислотой можно при употреблении домашних настоек и наливок — об этом читайте ЗДЕСЬ.
Опасно или нет?
Как поясняли ранее в Роскачестве, сам по себе ферроцианид калия (Е536) имеет слабую токсичность, но при взаимодействии с водой в процессе реакции выделяются ядовитые газы. При этом эксперты отмечали, что данных о результатах биотестов и о характере поведения этой добавки при различных способах обработки вещества (например, во время жарки или варки) пока нет.
«И хотя в пищевых продуктах ферроцианид калия обычно используется в малых дозах и лишь в смеси с поваренной солью, при нарушении технологии и превышении допустимой нормы в продукте он может представлять серьезную угрозу для здоровья человека», —
Кстати, по словам экспертов, в соли встречается не только Е536, но и Е535 — ферроцианид натрия.