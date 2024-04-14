Добавка в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд (читайте состав)

Как поясняли ранее в Роскачестве, сам по себе ферроцианид калия (Е536) имеет слабую токсичность, но при взаимодействии с водой в процессе реакции выделяются ядовитые газы. При этом эксперты отмечали, что данных о результатах биотестов и о характере поведения этой добавки при различных способах обработки вещества (например, во время жарки или варки) пока нет.