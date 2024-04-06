Химик Васильев назвал неочевидную опасность домашних настоек и наливок

Как и любой алкоголь, домашние настойки и наливки нельзя назвать полезными, какими бы замечательными ни были по отдельности их наполнители, будь то малина, вишня, кедровые орешки или что-то другое. Основной ингредиент таких напитков все равно водка или спирт. И хорошо, если еще вам попадется качественный спирт.