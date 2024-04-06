Химик Васильев назвал неочевидную опасность домашних настоек и наливок

Как и любой алкоголь, домашние настойки и наливки нельзя назвать полезными, какими бы замечательными ни были по отдельности их наполнители, будь то малина, вишня, кедровые орешки или что-то другое. Основной ингредиент таких напитков все равно водка или спирт. И хорошо, если еще вам попадется качественный спирт.
Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Крепленые напитки обычно делают на купленном спирте. Ни в коем случае нельзя брать его из незнакомых источников. Приобретете метиловый — и ваши здоровье и сама жизнь окажутся под угрозой. Купленный этиловый спирт будет, скорее всего, техническим. Этикетка „медицинский“ тоже не гарантия качества для пищевого применения», — предупреждает Николай Васильев, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
По словам химика, в спирте всегда есть некоторое количество метанола и других примесей, поэтому такие спирты надо тщательно очищать. Безопаснее будет использовать для наливок и настоек алкоголь, купленный в магазине.
«Если вы случайно употребили алкоголь с подозрением на метанол, немедленно выпейте немного (50-70 мл) качественного высокоградусного алкоголя — это уменьшит скорость образования наиболее опасных метаболитов метанола. И вызывайте скорую помощь», — посоветовал химик.
Ядовитые косточки
С некоторыми фруктами и орехами, которые нередко используют в домашних наливках и настойках, надо быть очень острожными. Например, с вишней, абрикосом, миндалем. Дело в том, что в их косточках содержится такое вещество, как амигдалин.
«Это гликозид, содержащий цианогруппу, который выделяет в организме сильный яд — синильную кислоту. Концентрация амигдалина в косточках 0,5%, а иногда и выше. В низких концентрациях он безвреден. Мы не съедаем столько миндаля или других орешков, чтобы отравиться. Но если мы вымываем амигдалин из косточек спиртным напитком, его концентрация становится опасной», — рассказал Николай Васильев.
Специалист советует удалять все косточки или, по крайней мере, большую их часть, прежде чем добавлять такие ингредиенты в домашние крепленые напитки.
Как ранее рассказывала нутрициолог Нонна Ковалевская, токсичный амигдалин содержится также в косточках сливы, черешни, вишни, персика. Именно из-за этого у ядра косточки этих фруктов появляется своеобразный миндальный привкус. Съеденные в большом количестве такие ядрышки способны привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По словам нутрициолога, в этом списке самые опасные — косточки абрикоса.
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