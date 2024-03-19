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Эта кулинарная хитрость поможет быстро избавиться от выпирающего животика

Важно не только обращать внимание на то, что мы едим на завтрак, обед и ужин, но и как мы готовим эти блюда. Улучшить состояние здоровья и фигуры можно, даже не отказываясь от привычной порции.

19 марта 20241
Эта кулинарная хитрость поможет быстро избавиться от выпирающего животика
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Один из самых распространенных способов, который помогает похудеть, — это питаться по методу тарелки. Все просто и логично: половину блюда должны составлять овощи, четверть — белки, а еще четверть — сложные углеводы. Например, полноценным обедом станет салат с огурцами, помидорами и зеленью, котлета и гарнир из бурого риса или цельнозерновых макарон. Так вы точно утолите голод, но не наберете лишних килограммов.

Однако даже такое полезное и сытное блюдо можно легко испортить. И сделать это очень просто — обильно посолить еду. По словам Амелии Лейк, профессора кафедры общественного здравоохранения в Университете Тиссайд, многие люди даже и не замечают, как часто они используют соль. И чем больше ее в еде, тем выше риск заполучить гипертонию, ожирение и другие заболевания.

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Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).

Тогда эксперты решили внедрить одну хитрость — уменьшить количество дырок в солонке. И этот трюк сработал! Наблюдения показали, что большая часть людей даже и не заметила, что в еду стало попадать гораздо меньше соли.

Поэтому попробуйте заменить свою солонку — можно купить новую или же просто поменять крышку. Эта хитрость поможет не пересаливать еду в процессе готовки, а также избавит вас от щедрого досола уже готового блюда.

Помните, что избыток соли в организме задерживает в нем воду. Изначально появляются отеки, которые могут стать причиной увеличения цифр на весах. Дальше — больше. Метаболизм замедляется, все чаще калории уходят в «жировое депо». При этом вы можете не есть больше шоколада и печенья, но обильно солить суп и котлеты — в этом случае вес тоже будет прибавляться.

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Любители соленького часто страдают от ожирения, это провоцирует множество других заболеваний, эндокринная система становится все слабее и слабее. Ученые предполагают, что соль может негативно влиять и на усвоение пищи. Исследования на эту тему активно ведутся в разных странах мира.

О том, как употреблять соль правильно и чем можно ее заменить, чтобы блюда стали полезнее, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Автор текста:Софья Хромова
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