Эта кулинарная хитрость поможет быстро избавиться от выпирающего животика

Один из самых распространенных способов, который помогает похудеть, — это питаться по методу тарелки. Все просто и логично: половину блюда должны составлять овощи, четверть — белки, а еще четверть — сложные углеводы. Например, полноценным обедом станет салат с огурцами, помидорами и зеленью, котлета и гарнир из бурого риса или цельнозерновых макарон. Так вы точно утолите голод, но не наберете лишних килограммов.
Однако даже такое полезное и сытное блюдо можно легко испортить. И сделать это очень просто — обильно посолить еду.
Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).
Тогда эксперты решили внедрить одну хитрость — уменьшить количество дырок в солонке. И этот трюк сработал! Наблюдения показали, что большая часть людей даже и не заметила, что в еду стало попадать гораздо меньше соли.
Поэтому попробуйте заменить свою солонку — можно купить новую или же просто поменять крышку. Эта хитрость поможет не пересаливать еду в процессе готовки, а также избавит вас от щедрого досола уже готового блюда.
Помните, что избыток соли в организме задерживает в нем воду. Изначально появляются отеки, которые могут стать причиной увеличения цифр на весах. Дальше — больше. Метаболизм замедляется, все чаще калории уходят в «жировое депо». При этом вы можете не есть больше шоколада и печенья, но обильно солить суп и котлеты — в этом случае вес тоже будет прибавляться.
Любители соленького часто страдают от ожирения, это провоцирует множество других заболеваний, эндокринная система становится все слабее и слабее. Ученые предполагают, что соль может негативно влиять и на усвоение пищи. Исследования на эту тему активно ведутся в разных странах мира.
О том, как употреблять соль правильно и чем можно ее заменить, чтобы блюда стали полезнее, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.