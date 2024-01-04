Полезно и вкусно: врач Кашух рассказала, чем можно заменить соль

«Также стоит по возможности реже есть фастфуд, в котором просто немыслимое количество соли, и чаще готовить дома. Но не впадать в крайности, полностью исключая соль из рациона. Так, любимые соленья на новогоднем столе вполне можно оставить. Ведь здоровым людям можно есть их в умеренных количествах один раз в день, это не навредит здоровью. Даже людям, которым врач рекомендовал ограничить соль, можно съесть соленый огурчик пару раз в неделю», — резюмирует гастроэнтеролог.