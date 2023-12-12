Кому селедочки со стафилококком и дрожжами? Названы марки небезопасных пресервов из рыбы

Организация потребителей «Общественный контроль» изучила 10 образцов рыбных пресервов из сельди в масле, приобретенных в крупных сетевых магазинах Петербурга. Результаты экспертизы, проведенной на базе Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных, оказались весьма неутешительными. По словам общественников, здоровье покупателей может быть под угрозой после дегустации 8 из 10 проверенных образцов разных торговых марок.
Так, самыми неблагополучными и даже потенциально опасными для покупателей среди всех образцов общественники назвали пресервы «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле» под собственной маркой торговой сети «Верный» ТМ «%» (ТМ «Процент») от ООО «РПЗ Полюс» в Орловской области. В них дрожжей оказалось больше допустимой нормы в 59 раз (5900 КОЕ/г вместо нормы не более 100 КОЕ/г), а рыбы — чуть меньше положенного по действующим требованиям: 61,7% вместо не менее 65%. Но небезопасной «изюминкой» продукта стал найденный в баночке стафилококк.
«Staphylococcus aureus — бактерия, которая вызывает стафилококковое пищевое отравление, или стафилококковый токсикоз. Стафилококк — представитель микрофлоры кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей человека и животных. Обычно он не вызывает заболеваний у здоровых людей, но при попадании в пищу может стать причиной стафилококкового токсикоза из-за накопления токсинов возбудителей», —
Еще 7 образцов рыбных пресервов отличились переизбытком дрожжей, в некоторых было больше допустимой нормы в 110-140 раз.
«Если в 1 г пресервов количество дрожжей достигает 500 КОЕ/г, увеличивается вероятность их порчи до истечения срока годности, поскольку микроорганизмы будут активно размножаться. Так что продукция с такими показателями по обсемененности дрожжами требует повышенного внимания к условиям хранения, срокам реализации и употребления в пищу. Повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и дефростации рыбного сырья. В этом случае его консистенция становится более слабой и начинает бродить», — предупреждает Всеволод Вишневецкий, председатель «Общественного контроля».
Итак, вот как выглядит список нарушителей.
«Сельдь тихоокеанская слабосоленая, филе-кусочки в масле» под частной маркой «Магнит» торговой сети «Магнит» (ИП Мачехин В.Я., Брянская обл.). Количество дрожжей в образце было превышено в 140 раз (14 000 КОЕ/г).
«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки без кожи в масле» ТМ «Меридиан» (ОАО ПКП «Меридиан», Москва). В них дрожжей оказалось больше допустимого в 130 раз (13 000 КОЕ/г).
«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле» ТМ «Мореслав» (ООО «Рыбное место», Орловская обл.). Количество дрожжей превысило норму в 110 раз (11 000 КОЕ/г).
«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле с луком» ТМ «Смоленская коллекция» (ООО «Смоленская коллекция», Смоленск). Дрожжей оказалось больше в 94 раза (9400 КОЕ/г).
«Сельдь атлантическо-скандинавская слабосоленая, филе-кусочки в масле с лучком» ТМ «Атлантика морепродукты» (ООО «Фосфорель», Воронеж). Содержание дрожжей было в 59 раз больше допустимого (59 000 КОЕ/г).
«Сельдь „Царская“ с пикантными специями в масле, филе-кусочки» ТМ «King fish» (ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 3», Санкт-Петербург). Количество дрожжей превысило норму в 89 раз (8900 КОЕ/г). Кроме того, эксперты обнаружили еще и недовес: рыбы положили меньше, чем требуют действующие правила.
«Сельдь, филе-кусочки матье в масле с дымком» ТМ «Главрыба морепродукты» (ООО «Питерское», Санкт-Петербург). Кроме наличия дрожжей, которых было выше нормы в 19 раз (1900 КОЕ/г), эксперты отметили также недовес по рыбе: рыбы в баночках было почти поровну с маслом, хотя должно быть не меньше 65%.
Материалы экспертизы пресервов общественники уже направили для принятия мер в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.