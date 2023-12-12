Кому селедочки со стафилококком и дрожжами? Названы марки небезопасных пресервов из рыбы

«Сельдь тихоокеанская слабосоленая, филе-кусочки в масле» под частной маркой «Магнит» торговой сети «Магнит» (ИП Мачехин В.Я., Брянская обл.). Количество дрожжей в образце было превышено в 140 раз (14 000 КОЕ/г).

«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки без кожи в масле» ТМ «Меридиан» (ОАО ПКП «Меридиан», Москва). В них дрожжей оказалось больше допустимого в 130 раз (13 000 КОЕ/г).

«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле» ТМ «Мореслав» (ООО «Рыбное место», Орловская обл.). Количество дрожжей превысило норму в 110 раз (11 000 КОЕ/г).

«Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле с луком» ТМ «Смоленская коллекция» (ООО «Смоленская коллекция», Смоленск). Дрожжей оказалось больше в 94 раза (9400 КОЕ/г).

«Сельдь атлантическо-скандинавская слабосоленая, филе-кусочки в масле с лучком» ТМ «Атлантика морепродукты» (ООО «Фосфорель», Воронеж). Содержание дрожжей было в 59 раз больше допустимого (59 000 КОЕ/г).

«Сельдь „Царская“ с пикантными специями в масле, филе-кусочки» ТМ «King fish» (ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 3», Санкт-Петербург). Количество дрожжей превысило норму в 89 раз (8900 КОЕ/г). Кроме того, эксперты обнаружили еще и недовес: рыбы положили меньше, чем требуют действующие правила.