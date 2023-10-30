Гастроэнтеролог Лопатин предупредил о продуктах с эффектом «селедка с молоком»

Для нормализации стула необходимо придерживаться сбалансированного питания, это касается профилактики как диареи, так и запоров. Следует сократить количество жирной пищи в рационе, следить за количеством потребляемого сахара. Полезно обращать внимание на реакцию организма. Если после условного йогурта или кабачка вас из раза в раз настигает диарея, просто попробуйте исключить их из рациона . Важно помнить, что чаще всего продукты представляют угрозу не сами по себе, а лишь в тех случаях, когда мы начинаем переедать. Если знать меру, то вреда не принесут ни фрукты, ни молоко, ни специи с кофе.