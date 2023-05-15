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6 признаков опасной диареи, когда не получится просто отлежаться дома без помощи врача

Неприятный симптом, с которым многим неловко обращаться к врачу. Почему может возникать диарея? И когда уже точно пора забыть про любое смущение? Рассказывает гастроэнтеролог.

15 мая 20231
6 признаков опасной диареи, когда не получится просто отлежаться дома без помощи врача
Источник:
freepik

Если у человека случается три или больше эпизодов жидкого стула в день, то в таком случае врач диагностирует диарею. Бывают случаи, когда это совсем не опасно: съели что-то несвежее, сильно перенервничали, вот организм и среагировал. По статистике, каждый взрослый человек страдает от диареи около четырех раз в год.

Мария Лопатина
Медицина

Врач-гастроэнтеролог

Когда может возникать диарея

  • Инфекционные заболевания. Обычно это происходит из-за несвежей пищи или зараженной воды. Признаки и симптомы инфекции появляются в период от 12 часов до 4 дней после заражения и исчезают в течение 3-7 дней.

  • Синдром раздраженного кишечника.

  • Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);.

  • Пищевая аллергия.

  • Целиакия.

  • Лактазная недостаточность.

  • Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы.

  • Антибиотикоассоциированная диарея.

  • Побочный эффект при приеме некоторых лекарственных препаратов.

  • Другие заболевания (сахарный диабет первого типа, алкогольная энтеропатия, туберкулез кишки и так далее).

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«Если болезнь протекает легко, то жидкий стул может быть несколько раз в день, в остальном общее самочувствие не нарушено. В тяжелых случаях частота стула за день может достигать 20 раз и более. В такой ситуации теряется значительное количество воды и солей, что вызывает обезвоживание. Диарея может сопровождаться лихорадкой, болью в животе или спазмами», — поясняет гастроэнтеролог.

Как понять, что вам срочно нужен врач

Не всегда можно просто отлежаться дома. Иногда диарея — это серьезный симптом, особенно если сочетается с другими жалобами.

Вас точно должны обеспокоить:

  • жидкий стул, который мучит вас 6 раз в сутки и больше;

  • сильная боль в животе;

  • лихорадка, когда температура достигает минимум 38,5 градуса;

  • стул с примесью крови;

  • обезвоживание — вялость, сухость во рту, жажда, мышечные спазмы, темная окраска мочи, редкое мочеиспускание, спутанность сознания;

  • тяжелые хронические заболевания, которые могут обостриться из-за появившейся диареи.

Кроме того, если диарея возникла после приема антибиотиков, вы старше 65 лет, страдаете другими заболеваниями, также следует проконсультироваться с врачом как можно скорее.

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Пейте больше воды

Могут помочь специальные растворы для пероральной регидратации. 

При отсутствии поблизости аптеки можно сделать подобный раствор самостоятельно: 1 литр воды смешать с 6 чайными ложками сахара и добавить половинку чайной ложки соли. Можно также пить бульон.

Ешьте определенные продукты

Разумеется, если желания нет, то надо только пить воду. Если же вы ощущаете голод, то перекусите едой с крахмалом или крупами. Это могут быть:

  • картофель;

  • макароны;

  • рис;

  • пшеница и овес;

  • продукты с солью, например крекеры;

  • бананы;

  • суп;

  • вареные овощи.

Выпейте лекарства

Противодиарейные средства. Но надо понимать, что они не лечат, а только устраняют симптом.

«Антибиотики не нужны в большинстве случаев острой диареи, они могут вызвать дальнейшие осложнения при неправильном использовании и назначаются строго врачом», — напоминает Мария Лопатина.

Сорбенты — широко используемая группа препаратов при лечении диареи. Однако помочь могут не всем, что доказали исследования.

Помните: к врачу точно стоит обратиться, если диарея не проходит через 48 часов.

Автор текста:Софья Хромова
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