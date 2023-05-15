6 признаков опасной диареи, когда не получится просто отлежаться дома без помощи врача

Если у человека случается три или больше эпизодов жидкого стула в день, то в таком случае врач диагностирует диарею. Бывают случаи, когда это совсем не опасно: съели что-то несвежее, сильно перенервничали, вот организм и среагировал. По статистике, каждый взрослый человек страдает от диареи около четырех раз в год.