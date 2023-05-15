6 признаков опасной диареи, когда не получится просто отлежаться дома без помощи врача

Если у человека случается три или больше эпизодов жидкого стула в день, то в таком случае врач диагностирует диарею. Бывают случаи, когда это совсем не опасно: съели что-то несвежее, сильно перенервничали, вот организм и среагировал. По статистике, каждый взрослый человек страдает от диареи около четырех раз в год.
Когда может возникать диарея
Инфекционные заболевания. Обычно это происходит из-за несвежей пищи или зараженной воды. Признаки и симптомы инфекции появляются в период от 12 часов до 4 дней после заражения и исчезают в течение 3-7 дней.
Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);.
Пищевая аллергия.
Лактазная недостаточность.
Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы.
Антибиотикоассоциированная диарея.
Побочный эффект при приеме некоторых лекарственных препаратов.
Другие заболевания (сахарный диабет первого типа, алкогольная энтеропатия, туберкулез кишки и так далее).
«Если болезнь протекает легко, то жидкий стул может быть несколько раз в день, в остальном общее самочувствие не нарушено. В тяжелых случаях частота стула за день может достигать 20 раз и более. В такой ситуации теряется значительное количество воды и солей, что вызывает обезвоживание. Диарея может сопровождаться лихорадкой, болью в животе или спазмами», — поясняет гастроэнтеролог.
Как понять, что вам срочно нужен врач
Не всегда можно просто отлежаться дома. Иногда диарея — это серьезный симптом, особенно если сочетается с другими жалобами.
Вас точно должны обеспокоить:
жидкий стул, который мучит вас 6 раз в сутки и больше;
сильная боль в животе;
лихорадка, когда температура достигает минимум 38,5 градуса;
стул с примесью крови;
обезвоживание — вялость, сухость во рту, жажда, мышечные спазмы, темная окраска мочи, редкое мочеиспускание, спутанность сознания;
тяжелые хронические заболевания, которые могут обостриться из-за появившейся диареи.
Кроме того, если диарея возникла после приема антибиотиков, вы старше 65 лет, страдаете другими заболеваниями, также следует проконсультироваться с врачом как можно скорее.
Как помочь себе при диарее
Пейте больше воды
Могут помочь специальные растворы для пероральной регидратации.
При отсутствии поблизости аптеки можно сделать подобный раствор самостоятельно: 1 литр воды смешать с 6 чайными ложками сахара и добавить половинку чайной ложки соли. Можно также пить бульон.
Ешьте определенные продукты
Разумеется, если желания нет, то надо только пить воду. Если же вы ощущаете голод, то перекусите едой с крахмалом или крупами. Это могут быть:
картофель;
макароны;
рис;
пшеница и овес;
продукты с солью, например крекеры;
бананы;
суп;
вареные овощи.
Выпейте лекарства
Противодиарейные средства. Но надо понимать, что они не лечат, а только устраняют симптом.
«Антибиотики не нужны в большинстве случаев острой диареи, они могут вызвать дальнейшие осложнения при неправильном использовании и назначаются строго врачом», — напоминает Мария Лопатина.
Сорбенты — широко используемая группа препаратов при лечении диареи. Однако помочь могут не всем, что доказали исследования.
Помните: к врачу точно стоит обратиться, если диарея не проходит через 48 часов.