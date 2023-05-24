Боль в спине, диарея и еще 7 признаков, что с вашей поджелудочной железой не все в порядке

Не все люди даже примерно могут показать, где расположена поджелудочная железа. А вот те, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с признаками острого панкреатита, хорошо знают: с этим органом шутки плохи. В некоторых ситуациях воспалительный процесс может быть настолько бурным, что без своевременного оказания помощи есть риск летального исхода.