Боль в спине, диарея и еще 7 признаков, что с вашей поджелудочной железой не все в порядке

Не все люди даже примерно могут показать, где расположена поджелудочная железа. А вот те, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с признаками острого панкреатита, хорошо знают: с этим органом шутки плохи. В некоторых ситуациях воспалительный процесс может быть настолько бурным, что без своевременного оказания помощи есть риск летального исхода.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», что может вызывать заболевания поджелудочной железы и при каких симптомах рекомендуется безотлагательно обратиться к специалисту.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Зачем нам эта железа
У нее есть головка, тело и хвост, она расположена в брюшной полости, по соседству с желудком и левой долей печени. По своему значению поджелудочная железа — многофункциональный орган, от которого зависит нормальная работа разных систем организма. Она вырабатывает ферменты, нужные для расщепления и всасывания пищи, и синтезирует гормоны, в первую очередь инсулин, который необходим для контроля уровня глюкозы в крови и нормального обмена веществ.
Поджелудочная железа, осуществляя процесс пищеварения, работает в тесной связке с желчным пузырем. Это позволяет переваривать практически все виды поступающей пищи: белковые соединения, жировые и углеводные компоненты. Внутри железы ферменты вырабатываются в неактивном виде, и только попадая в просвет кишки, начинают работать. Так бывает в норме, но иногда возникают проблемы.
Какие неприятности с железой возможны
Чаще всего развиваются воспалительные поражения железы — острый или хронический панкреатит. Кроме того, возможны кисты, камни в поджелудочной, доброкачественные опухоли и раковые поражения. При проблемах эндокринного аппарата возникает серьезное эндокринно-обменное заболевание — сахарный диабет.
9 поводов для обращения к врачу
Выявить заболевания поджелудочной железы бывает непросто.
Первый признак, на который стоит обратить внимание, — длительные и мучительные боли в верхних отделах живота, которые возникают через 40–60 минут после еды. Иногда они становятся опоясывающими, а их интенсивность, как правило, зависит от количества пищи: чем меньше съели — тем меньше болит. Такие боли могут быть симптомом панкреатита — воспаления поджелудочной железы.
Ежедневная диарея, особенно после жирной пищи, — признак того, что воспаление перешло в хроническую стадию. При этом человек теряет вес и мышечную массу и не может их восстановить, так как воспалительный процесс уменьшает количество выделяемого пищеварительного сока и в результате питательные вещества не усваиваются организмом.
О заболеваниях поджелудочной железы могут сигнализировать боли в спине: неприятные ощущения возникают там из-за того, что этот орган находится близко к позвоночнику. Если после обследования у невролога заболеваний по его профилю не найдено, стоит обратиться к гастроэнтерологу и проверить работу поджелудочной.
Ночные боли в верхних отделах живота — преимущественно посередине или слева — могут быть симптомом очень серьезных проблем, в том числе опухоли.
На злокачественные или доброкачественные образования также может опосредованно указывать желтуха (пожелтение кожи и белков глаз). Дело в том, что новообразования в поджелудочной — одна из причин серьезных заболеваний печени. При разрушении ее клеток в кровь выделяется желтый пигмент билирубин, который делает кожу и белки глаз желтоватыми.
Регулярно проверять поджелудочную железу рекомендуется тем, кто находится в группе риска. В первую очередь к врачу стоит обратиться людям, которые нерегулярно и неправильно питаются и часто употребляют алкоголь. Проблемы с этим органом могут долгое время никак себя не проявлять, но с помощью анализов специалист сможет диагностировать воспаление или снижение функций.
Позаботиться о поджелудочной железе также рекомендуют курящим. Лучше всего вообще бросить эту привычку, потому что вещества, содержащиеся в сигаретах, могут незаметно повреждать железу, вызывая ее скрытое воспаление.
Разрушительно действуют на этот орган некоторые антибиотики, мочегонные, противовоспалительные препараты и обезболивающие. Влияние медикаментов на поджелудочную железу можно уточнить в инструкции по применению.
Поводом для беспокойства может стать семейный анамнез. Если у человека или его ближайших родственников выявлялись проблемы с обменом триглицеридов (молекулы жира) в организме, необходимо особенно пристально следить за здоровьем поджелудочной. Наследственная гипертриглицеридемия часто становится причиной острого панкреатита.