Полоскание с солью и алоэ на десну: народные методы, которые реально помогают при зубной боли

Все больше людей ищут альтернативные способы решения проблем с зубами. Кто-то — из-за боязни стоматолога, кто-то — из-за того, что нет возможности прямо сейчас обратиться к врачу. Ведь зубная боль может настигнуть ночью, в отпуске или во время беременности. Тогда вариантом временного лечения могут стать натуральные препараты.