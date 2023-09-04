Полоскание с солью и алоэ на десну: народные методы, которые реально помогают при зубной боли

Все больше людей ищут альтернативные способы решения проблем с зубами. Кто-то — из-за боязни стоматолога, кто-то — из-за того, что нет возможности прямо сейчас обратиться к врачу. Ведь зубная боль может настигнуть ночью, в отпуске или во время беременности. Тогда вариантом временного лечения могут стать натуральные препараты.
Какие методы альтернативной стоматологии можно назвать эффективными, как правильно их использовать и почему это временная мера, объясняет врач-стоматолог, руководитель зуботехнической лаборатории.
Стоматолог-терапевт, ортопед, хирург, руководитель зуботехнической лаборатории Центра семейной стоматологии, г. Уфа
Как вылечить кариес
«Хотелось бы сразу отметить, что вылечить основное стоматологическое заболевание — кариес — с помощью народных средств и гомеопатических препаратов невозможно, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-стоматолог Тимур Басыров. — Тут требуются доказанные, традиционные методы лечения: качественное пломбирование и гигиена полости рта».
Что касается альтернативного лечения, то хоть гомеопатия и практикуется в мире более двухсот лет, но в стоматологии она непопулярна и не доказала свою эффективность в лечении стоматологических заболеваний, уточняет врач.
«Но гомеопатия способна улучшить общий фон здоровья полости рта и, соответственно, уменьшить возможность развития кариеса и других стоматологических заболеваний, — продолжает доктор. — При этом все народные методы лечения можно отнести к местному воздействию. Чаще всего это полоскание рта или накладывание на десну препаратов на растительной основе».
Плюсы и минусы альтернативного лечения зубов
«У гомеопатии меньше побочных эффектов из-за отсутствия химических добавок или искусственных компонентов, — обращает внимание врач-стоматолог. — Также гомеопатию подбирают под каждого конкретного пациента, причем подходит она даже узким группам пациентов, например веганам. В большинстве своем натуральные препараты растительного происхождения не тестируются на животных и имеют эконаправленность».
Есть у гомепатии и минусы. В первую очередь — отсутствие научных доказательств ее эффективности, например контролируемых исследований.
«Еще один недостаток: применение гомеопатии и натуральных препаратов рассчитано на накопительный эффект, то есть такое лечение может занимать значительное количество времени для полного излечения. В случае зубной боли это может стать проблемой», — продолжает эксперт.
Достаточно проблематично и то, что некоторые гомеопатические препараты могут взаимодействовать с другими лекарствами, что может спровоцировать непредсказуемые последствия. А еще эти препараты способны вызвать аллергические реакции, от крапивницы до отека.
«Важно также понимать, что одно и то же растение может лечить одно заболевание, но усугублять течение другого или блокировать работу препаратов, с ним борющихся. Заниматься самолечением не стоит в любом случае», — рекомендует врач Тимур Басыров.
Когда и чем можно лечить зубы и десны без врача
Альтернативные методы можно применять для профилактики стоматологических заболеваний, а также при комплексном лечении некоторых недугов, отмечает врач.
Острая боль
«Самым распространенным народным средством можно назвать полоскание рта раствором соды и соли. Он помогает уменьшить воспалительный процесс и снять острую боль. Также иногда советуют делать компрессы с прополисом, которые следует накладывать на больной зуб», — говорит стоматолог.
Кровоточивость десен
«Можно применять полоскание раствором коры дуба. Он помогает снимать воспалительный процесс, ускоряет заживление и снижает раздражение слизистой», — советует Тимур Басыров.
Неприятный запах изо рта
«Временно замаскировать запах можно, пожевав мятные листья. При лечении в комплексе можно применять полоскание травяными настоями из ромашки, коры дуба, шалфея», — говорит стоматолог.
Удаление зуба
«Ускорить заживление после удаления зуба можно с помощью арники. Она обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием», — продолжает врач.
Стоматит
«Ромашка, календула, шалфей, тысячелистник, листья брусники могут применяться для полоскания, чтобы уменьшить болезненность и ускорить заживление язвочек. Также из народных средств рекомендуют прикладывать мякоть алоэ», — объясняет эксперт.
«Важно индивидуально подходить к выбору и применению таких методов и всегда советоваться с профессиональными стоматологами, — резюмирует Тимур Басыров. — Альтернативные способы все же считают рекомендательными и профилактическими. То есть работают они в комплексе с традиционными манипуляциями. И, главное, не стоит заниматься самолечением, даже применяя натуральные, растительные препараты».