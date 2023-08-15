Московские дантисты удалили 101-летней бабушке зуб, который пережил Сталина

Пожилая москвичка, уже отметившая 100-летний юбилей, решилась на удаление последнего сохранившегося коренного зуба из-за мучавшей ее боли. Стоматологи теперь шутят, что им довелось подержать в руках зуб, переживший многих — например, Сталина.
Зуб-долгожитель
- К нам в клинику обратилась 101-летняя Таисия Яковлевна с жалобами на зубную боль, — рассказал «Доктору Питеру» Самвел Баграмян, стоматолог-хирург-имплантолог сети научных стоматологий «Дантистофф», специализирующейся на сложных клинических случаях. — Оказалось, страдания пожилой женщине доставлял последний сохранившийся во рту собственный зуб — под порядковым номером 47. Он был почти полностью разрушен.
Врачи поставили пожилой москвичке диагноз — «хронический периодонтит». Зуб надо было удалять. Пациентка легко согласилась на операцию.
- При выявлении анамнеза выяснилось, что бабушка не принимает кроворазжижающие препараты группы антикоагулянтов, поэтому она очень легко перенесла удаление зуба, — продолжает стоматолог.
Уникальный пациент
Врачи отметили, что Таисия Яковлевна, которой в октябре уже исполнится 102 года, показала себя очень дисциплинированным пациентом.
- Она спокойно зашла в кабинет сама в сопровождении внучки. Сама рассказала, что ее беспокоит. С огромным уважением отнеслась к врачу и четко выполняла все его просьбы, — говорит стоматолог Самвел Баграмян.
Врачи признались, что не удержались и за свои услуги предоставили столь необычной 100-летней пациентке скидку, которую раньше никогда не делали — 100%-ную.
Добавим, согласно зубной формуле, 47 зуб — это жевательный моляр, предпоследний на нижней челюсти справа (по более привычной для многих классификации — седьмой зуб постоянного ряда). Они появляются к 12–13 годам. Так что, во рту у Таисии Яковлевны он «жил» почти 90 лет.
Когда удалять зуб — обязательно
Ранее стоматолог рассказала, в каких случаях без удаления зуба обойтись уже нельзя. Например, одна из ситуаций, если от зуба остались одни корни. Между ними не сохранилось никаких соединительных структур по типу перегородок — это уже отдельно стоящие фрагменты, они уже не могут быть практически использованы.
Также зуб удаляют, если он разрушен ниже уровня десны больше, чем на три миллиметра или идет мощный воспалительный процесс. В этом случае лечить каналы бесполезно, так как само воспаление проникло так далеко, что его уже не достать.