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Укрепляем эмаль зубов в домашних условиях: 5 работающих советов от стоматолога

Когда мы жуем, эмаль на зубах испытывает очень большую нагрузку. А именно от ее состояния зависит в целом красота нашей улыбки. Врач дала практические советы, как укрепить зубы без визита к стоматологу.

13 июля 2023
Укрепляем эмаль зубов в домашних условиях: 5 работающих советов от стоматолога
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iStockphoto

Активные вещества, содержащиеся в продуктах, которые мы едим, воздействуют на нашу зубную эмаль как минимум три раза в день и 365 дней в году. Колоссальная нагрузка. Причем это происходит на протяжении всей жизни человека, а, к сожалению, самовосстанавливаться эта защитная оболочка неспособна.

О том, что делать, чтобы защитить и сохранить эмаль, а значит, и здоровье зубов, рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог.

Егана Маруфиди
Медицина

Стоматолог-терапевт, пародонтолог, специалист в области эстетической реставрации зубов, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники «Столица»

Причины разрушения эмали

«Эмаль — защитная оболочка зуба, и она страдает в первую очередь: подвергается трению, скалыванию в процессе пережевывания пищи либо при травматических факторах разной степени тяжести, — объяснила „Доктору Питеру“ кандидат медицинских наук, стоматолог Егана Марифуди. — Важно понимать, что именно снижает резистентность эмали. Причин достаточно много, но есть те, что встречаются наиболее часто».

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Общие факторы

  • Наследственность, когда гены определяют плотность эмаль, степень ее сопротивляемости негативным внешним факторам, то, насколько десны будут поддаваться различным повреждениям.

  • Гормональные сбои, от которых зависят обменные процессы и в костной ткани, и в кровоснабжении десен. Они влияют и на развитие челюсти в целом, и на иммунитет, и на появление заболеваний в ротовой полости.

  • Беременность всегда сказывается на состоянии эмали, поэтому перед планированием ребенка стоит посещать стоматолога и приводить в порядок зубы.

  • Заболевания ЖКТ всегда сопровождаются хроническими гингивитом и пародонтитом.

  • Болезни щитовидной железы провоцируют снижение всасываемости и усвояемости кальция, что приводит к деминерализации эмали.

Местные факторы

  • Плохой уход за полостью рта. Риск разрушения эмали, быстрое образование и скапливание зубного камня.

  • Неправильное питание. Сладкое в большом количестве, частые перекусы, газированные напитки способны привести к изменению pH среды, активному размножению микроорганизмов и разрушению эмали.

  • Частая смена холодного и горячего сопровождается растрескиванием эмали, изломами, сколами, куда могут попадать вредоносные микроорганизмы.

  • Механические повреждения, связанные с профессией либо с вредными привычками (откусывание нитей швеями, жевание колпачка ручки), могут приводить к дополнительным трещинам, надламыванию эмали либо образованию клиновидных дефектов.

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Как укрепить зубы: советы стоматолога

Эмаль — самая твердая ткань организма, но регенерировать она не может. Ей требуется помощь. Это можно сделать как в домашних условиях, так и в кресле стоматолога.

  1. Начните с детства.

    Важно тренировать жевательный аппарат. Рекомендуется употребление твердой пищи (овощей и фруктов) для хорошей очищаемости поверхности зубов, массирование десен.

  2. Не пропускайте тревожные симптомы:

    пожелтела эмаль, у десен темный налет — без стоматолога не обойтись;

    чувствительность во время чистки зубов или приема пищи — помогут специальные пасты;

    коронки стали прозрачными по режущему краю — стираемость зубов, необходима помощь стоматолога;

    на зубах трещины, царапины, сколы — стоит приобретать укрепляющие пасты и применять дополнительно реминерализирующие гели.

  3. Используйте подходящие препараты, и только после консультации врача.

    «Если часто крошатся зубы, то нужно выяснить, почему эмаль становится хрупкой и мягкой, а после консультации специалиста лучше принимать препараты для восстановления и укрепления твердых тканей. Обычно это кальций в сочетании с витамином D3», — советует врач.

    При кровоточивости десен можно использовать витамины группы А, Е, которые помогут в борьбе с ломкостью сосудов. В домашних условиях для укрепления эффективны обычные аптечные ополаскиватели, гели, а также спреи, гелевые пасты с содержанием кальция, фтора и стронция.

  4. Следите за своим питанием и гигиеной.

    «Нужно отказаться от газированных напитков, сладкого в больших количествах, не жевать жевательные резинки без ксилита, который снижает интенсивность образования налета. Стоит употреблять больше твердых свежих овощей и фруктов, не чередовать холодное и горячее. Обращать внимание на домашнюю гигиену, чистить зубы не менее двух минут два раза в день, избегая высокоабразивных паст.

  5. Используйте все доступные профессиональные средства укрепления.

    Очень хорошо в домашних условиях помогают курсы укрепления эмали с помощью индивидуальных кап, куда наносится прозрачный гель с кальцием и микроэлементами. Их надевают на ночь. Они хорошо и эффективно работают после профессиональной гигиены и отбеливания.

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«Очень важно применять комплексный подход для защиты и укрепления эмали. Обязательно регулярно посещайте стоматолога, используйте качественный домашний уход, и ваши зубы всегда будут крепкими и здоровыми», — резюмирует стоматолог.

Автор текста:Анна Майская
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