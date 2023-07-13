Укрепляем эмаль зубов в домашних условиях: 5 работающих советов от стоматолога

Активные вещества, содержащиеся в продуктах, которые мы едим, воздействуют на нашу зубную эмаль как минимум три раза в день и 365 дней в году. Колоссальная нагрузка. Причем это происходит на протяжении всей жизни человека, а, к сожалению, самовосстанавливаться эта защитная оболочка неспособна.
О том, что делать, чтобы защитить и сохранить эмаль, а значит, и здоровье зубов, рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог.
Стоматолог-терапевт, пародонтолог, специалист в области эстетической реставрации зубов, кандидат медицинских наук, гендиректор клиники «Столица»Личный сайт
Причины разрушения эмали
«Эмаль — защитная оболочка зуба, и она страдает в первую очередь: подвергается трению, скалыванию в процессе пережевывания пищи либо при травматических факторах разной степени тяжести, — объяснила „Доктору Питеру“ кандидат медицинских наук, стоматолог Егана Марифуди. — Важно понимать, что именно снижает резистентность эмали. Причин достаточно много, но есть те, что встречаются наиболее часто».
Общие факторы
Наследственность, когда гены определяют плотность эмаль, степень ее сопротивляемости негативным внешним факторам, то, насколько десны будут поддаваться различным повреждениям.
Гормональные сбои, от которых зависят обменные процессы и в костной ткани, и в кровоснабжении десен. Они влияют и на развитие челюсти в целом, и на иммунитет, и на появление заболеваний в ротовой полости.
Беременность всегда сказывается на состоянии эмали, поэтому перед планированием ребенка стоит посещать стоматолога и приводить в порядок зубы.
Заболевания ЖКТ всегда сопровождаются хроническими гингивитом и пародонтитом.
Болезни щитовидной железы провоцируют снижение всасываемости и усвояемости кальция, что приводит к деминерализации эмали.
Местные факторы
Плохой уход за полостью рта. Риск разрушения эмали, быстрое образование и скапливание зубного камня.
Неправильное питание. Сладкое в большом количестве, частые перекусы, газированные напитки способны привести к изменению pH среды, активному размножению микроорганизмов и разрушению эмали.
Частая смена холодного и горячего сопровождается растрескиванием эмали, изломами, сколами, куда могут попадать вредоносные микроорганизмы.
Механические повреждения, связанные с профессией либо с вредными привычками (откусывание нитей швеями, жевание колпачка ручки), могут приводить к дополнительным трещинам, надламыванию эмали либо образованию клиновидных дефектов.
Как укрепить зубы: советы стоматолога
Эмаль — самая твердая ткань организма, но регенерировать она не может. Ей требуется помощь. Это можно сделать как в домашних условиях, так и в кресле стоматолога.
Начните с детства.
Важно тренировать жевательный аппарат. Рекомендуется употребление твердой пищи (овощей и фруктов) для хорошей очищаемости поверхности зубов, массирование десен.
Не пропускайте тревожные симптомы:
пожелтела эмаль, у десен темный налет — без стоматолога не обойтись;
чувствительность во время чистки зубов или приема пищи — помогут специальные пасты;
коронки стали прозрачными по режущему краю — стираемость зубов, необходима помощь стоматолога;
на зубах трещины, царапины, сколы — стоит приобретать укрепляющие пасты и применять дополнительно реминерализирующие гели.
Используйте подходящие препараты, и только после консультации врача.
«Если часто крошатся зубы, то нужно выяснить, почему эмаль становится хрупкой и мягкой, а после консультации специалиста лучше принимать препараты для восстановления и укрепления твердых тканей. Обычно это кальций в сочетании с витамином D3», — советует врач.
При кровоточивости десен можно использовать витамины группы А, Е, которые помогут в борьбе с ломкостью сосудов. В домашних условиях для укрепления эффективны обычные аптечные ополаскиватели, гели, а также спреи, гелевые пасты с содержанием кальция, фтора и стронция.
Следите за своим питанием и гигиеной.
«Нужно отказаться от газированных напитков, сладкого в больших количествах, не жевать жевательные резинки без ксилита, который снижает интенсивность образования налета. Стоит употреблять больше твердых свежих овощей и фруктов, не чередовать холодное и горячее. Обращать внимание на домашнюю гигиену, чистить зубы не менее двух минут два раза в день, избегая высокоабразивных паст.
Используйте все доступные профессиональные средства укрепления.
Очень хорошо в домашних условиях помогают курсы укрепления эмали с помощью индивидуальных кап, куда наносится прозрачный гель с кальцием и микроэлементами. Их надевают на ночь. Они хорошо и эффективно работают после профессиональной гигиены и отбеливания.
«Очень важно применять комплексный подход для защиты и укрепления эмали. Обязательно регулярно посещайте стоматолога, используйте качественный домашний уход, и ваши зубы всегда будут крепкими и здоровыми», — резюмирует стоматолог.