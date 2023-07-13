Укрепляем эмаль зубов в домашних условиях: 5 работающих советов от стоматолога

Используйте подходящие препараты, и только после консультации врача.

« Если часто крошатся зубы, то нужно выяснить, почему эмаль становится хрупкой и мягкой, а после консультации специалиста лучше принимать препараты для восстановления и укрепления твердых тканей. Обычно это кальций в сочетании с витамином D3», — советует врач.