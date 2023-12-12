Тратите на дорогу до работы и обратно больше часа? Для вас есть плохие новости

Пока одни люди после карантина так и не вышли с «удаленки», другие продолжают каждый день ездить на работу. Жители больших городов могут тратить на дорогу до офиса или производства значительную часть дня. И как оказалось, бесследно для нашего ментального здоровья это не проходит.