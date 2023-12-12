Тратите на дорогу до работы и обратно больше часа? Для вас есть плохие новости

Пока одни люди после карантина так и не вышли с «удаленки», другие продолжают каждый день ездить на работу. Жители больших городов могут тратить на дорогу до офиса или производства значительную часть дня. И как оказалось, бесследно для нашего ментального здоровья это не проходит.
Ученые из Южной Кореи выяснили: долгая дорога до работы может усилить симптомы депрессии. Статья на эту тему была опубликована в Journal of Transport & Health.
Авторы работы использовали данные общенационального репрезентативного опроса The Korean Working Condition Survey. Опрос проводили пять лет назад в Корее, участие в нем приняли более 50 тысяч человек.
Ученые на базе полученной информации создали собственную выборку, в которую включили 23 415 наемных сотрудников от 20 до 59 лет, сообщивших о регулярных поездках на работу. Исследователи проанализировали взаимосвязь времени в пути на рабочее место и депрессивных симптомов.
Для чистоты эксперимента они также учли поправки на пол, возраст, образование и уровень доходов, семейное положение и наличие детей, график работы, вид деятельности и продолжительность рабочей недели.
Опрос показал, что в среднем дорога на работу и обратно у участников опроса занимала 47 минут. Получается, что за пятидневную рабочую неделю на поездки уходило почти 4 часа.
Чтобы определить, были ли у респондентов депрессивные симптомы, ученые использовали тест «Индекс хорошего самочувствия» от экспертов Всемирной организации здравоохранения. Наличие признаков расстройства фиксировали, если участник опроса набирал менее 13 баллов за пять вопросов, каждый из которых оценивался по пятибалльной шкале.
В результате тест определил признаки депрессии у четверти опрошенных. Люди, у которых дорога до работы занимала больше часа, испытывали депрессивные симптомы на 16% чаще, чем те, кто тратил на путь меньше получаса.
Исследование было перекрестным, поэтому говорить о причинно-следственной связи нельзя. Однако авторы работы отмечают: среди мужчин самая сильная корреляция между жизнью вдалеке от работы и ухудшением ментального здоровья наблюдалось у неженатых, бездетных и работавших более 52 часов в неделю.
А вот у тративших много времени на дорогу на работу женщин в зоне риска были те, кто получал маленькую зарплату, работал посменно и имел двух и более детей.
Кстати
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