У матерей с лишним весом до беременности дети могут страдать от депрессии и приступов агрессии

Однако бывают поразительные случаи, когда будущая мать узнает о своей новой роли буквально незадолго до родов или вообще уже во время схваток. Подобное случилось с 32-летней женщиной из Наро-Фоминска. Ее беспокоил лишний вес, который продолжал расти, частые перепады настроения и трудности при ходьбе. Но она и подумать не могла, что причина этих симптомов — беременность. Узнала о будущем пополнении женщина только на 29-й неделе. Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.