У матерей с лишним весом до беременности дети могут страдать от депрессии и приступов агрессии

От состояния здоровья будущей мамы во многом зависит и здоровье ее ребенка — это ни для кого не секрет. Но оказывается, что характер и поведение детей уже в более старшем возрасте может быть связано с состоянием женщины во время беременности.
Доктор медицинских наук из Медицинской школы Чана Массачусетского университета Джин Фрейзер и доктор медицинских наук из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Майк О'Ши, провели совместное исследование и выяснили: факторы риска воспаления у мамы могут быть связаны с нарушением регуляции у детей. «Нарушение регуляции» в данном контексте может означать депрессию и приступы агрессии у детей, отличные от тех, что присущи их возрасту. Материал на эту тему был опубликован в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии.
В рамках исследования ученые использовали контрольный список детского поведения. Они проанализировали поведение более 4,5 тысячи американских детей и подростков.
Выяснилось, что у матерей с перинатальными инфекциями родилось больше подростков с нарушением регуляции (35%) по сравнению с 28% молодежи без нарушения регуляции. Другие факторы риска воспаления, в том числе лишний вес у женщины еще до беременности, низкий уровень образования и курение во время вынашивания, были связаны с более высокой вероятностью нарушений регуляции в детстве.
Кроме того, участники исследования, у которых в семье диагностировали случаи психических расстройств у родителей или братьев и сестер, также чаще сталкивались с нарушениями регуляции.
«Устранение факторов и лечение состояний, связанных с поведенческими проблемами, могут помочь улучшить результаты для этих детей», — отмечает Фрейзер.
Кстати
Есть популярная в народе поговорка: «Беременность — не болезнь». На самом деле в этот период многие женщины сталкиваются с таким длинным перечнем проблем со здоровьем, что справедливо это высказывание далеко не всегда. Все-таки организм каждого человека индивидуален, и даже у одной и той же женщины беременности могут протекать совершенно по-разному.
Однако бывают поразительные случаи, когда будущая мать узнает о своей новой роли буквально незадолго до родов или вообще уже во время схваток. Подобное случилось с 32-летней женщиной из Наро-Фоминска. Ее беспокоил лишний вес, который продолжал расти, частые перепады настроения и трудности при ходьбе. Но она и подумать не могла, что причина этих симптомов — беременность. Узнала о будущем пополнении женщина только на 29-й неделе. Подробнее об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.