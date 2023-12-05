Невролог Демьяновская рассказала о новых методах лечения СДВГ

Несмотря на то что СДВГ изучается уже довольно давно (ученые обратили на него внимание еще в 1940-х годах, охарактеризовав его как минимальную дисфункцию мозга, а в 1960-х уже изобрели первый препарат для его лечения), СДВГ не всегда рассматривается как заболевание. Часто симптомы ошибочно воспринимаются как особенности характера, лень, недостаток воспитания или избалованность. А значит, заболевание не корректируется и нередко сохраняется и во взрослом возрасте.