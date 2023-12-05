Невролог Демьяновская рассказала о новых методах лечения СДВГ

Про синдром дефицита внимания и гиперактивности достаточно часто говорят в контексте воспитания детей. С таким нарушением они, как правило, хуже слушаются и усваивают программу, могут срывать уроки и в целом требуют гораздо больше внимания ответственных взрослых.
Но что же происходит дальше, когда человек вырастает? Проходит ли синдром во взрослом возрасте? А если нет, то как он может влиять на взрослую жизнь? Рассказывает эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук.
Невролог, к.м.н., врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Расстройство нервной системы
СДВГ, или синдром дефицита внимания и гиперактивности, — это неврологическое расстройство, при котором человек импульсивен и избыточно активен. Таким людям сложнее концентрировать внимание и усваивать информацию. Читать, слушать длинные лекции, смотреть фильмы с запутанным сюжетом и даже просто оставаться долгое время на одном месте без движения для них невыносимо.
Как правило, СДВГ диагностируется в детстве, часто в возрасте от 6 до 12 лет. Это объясняется тем, что симптомы становятся особенно заметными с началом обучения в школе. Учителя и родители могут обратить внимание на то, что ребенок часто отвлекается, испытывает трудности с выполнением заданий, часто перебивает других, совершает импульсивные, необдуманные поступки.
Точная причина — загадка
Ученым до сих пор до конца не ясно, почему развивается СДВГ. Известно, что играют роль как генетические факторы, так и негативное внешнее воздействие: курение или употребление алкоголя матерью во время беременности, гипоксия в родах, инфекционные заболевания, перенесенные во внутриутробном периоде.
В последние годы число пациентов с СДВГ увеличилось. Это объясняется тем, что улучшилось качество диагностики и в целом к заболеванию стали относиться более внимательно. Между тем есть мнение, что развитию СДВГ у детей способствует их раннее знакомство с цифровой техникой.
Длительное и бесконтрольное использование гаджетов дошкольниками может негативно влиять на способность концентрировать внимание и усваивать информацию, а также может провоцировать гиперактивность и импульсивное поведение. Однако прямое влияние гаджетов на развитие СДВГ до сих пор не подтверждено.
Не всегда болезнь
Несмотря на то что СДВГ изучается уже довольно давно (ученые обратили на него внимание еще в 1940-х годах, охарактеризовав его как минимальную дисфункцию мозга, а в 1960-х уже изобрели первый препарат для его лечения), СДВГ не всегда рассматривается как заболевание. Часто симптомы ошибочно воспринимаются как особенности характера, лень, недостаток воспитания или избалованность. А значит, заболевание не корректируется и нередко сохраняется и во взрослом возрасте.
Взрослые — сложные люди
Взрослые люди с СДВГ нетерпеливы и импульсивны, часто раздражительны. Им трудно не только концентрироваться на сложных или монотонных задачах, но и в целом организовывать жизнь: планировать время и финансы, строить отношения, поддерживать быт. Они более других подвержены тревожным и депрессивным расстройствам, нередко страдают от низкой самооценки.
Самая большая сложность в том, что многие люди не догадываются, что страдают СДВГ, и продолжают списывать свою низкую продуктивность на лень, нетерпеливость, прокрастинацию или вовсе на недостаток ума. Между тем лечение и коррекция синдрома как у детей, так и у взрослых дает прекрасные результаты. Человеку становится гораздо проще учиться, работать, социализироваться, обустраивать быт.
Как справляться
В наши дни для коррекции и лечения синдрома дефицита внимания есть целый ряд методик. Они включают как медикаментозную терапию, цель которой — улучшить способность к концентрации и снизить импульсивность, так и работу с психологом или психотерапевтом.
Созданы комплексные программы, включающие психологическую поддержку и упражнения, коучинг-сессии, методики для отслеживания состояния и тренировки внимания. Исследования показывают значимые положительные изменения у участников таких программ: симптомы депрессии и тревожности снижаются более чем на 46%, повышается удовлетворенность жизнью.
Новые методы лечения СДВГ
К примеру, есть специальные видеоигры, которые помогают пациентам улучшить способность концентрировать внимание, запоминать и усваивать информацию, а также контролировать импульсивное поведение.
Чтобы поддержать здоровье нервной системы и частично уменьшить проявления СДВГ, рекомендуется придерживаться привычного распорядка дня, спать минимум 7–8 часов в сутки, есть здоровую пищу и снизить количество употребляемых углеводов. Полезны также прогулки на свежем воздухе и регулярная физическая активность.
Для повышения концентрации внимания важно избавиться от отвлекающих факторов, использовать планировщики и напоминания. Несмотря на указанные трудности, многие люди с СДВГ обладают уникальными талантами и способностями. Как правило, такие люди очень творческие, энергичные и умеют быстро переключаться между задачами.
Эти особенности важно учитывать при выборе профессии или характера занятости. Работа с документами, кропотливое ведение таблиц или сложная аналитика могут даваться людям с СДВГ слишком тяжело, в то время как деятельность, требующая быстрой реакции (например, в сфере управления проектами, в спасательных службах), будет даваться проще, чем другим.