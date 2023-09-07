«Развитие детей идет скачкообразно и заметно по возрастным кризисам — периодам психоэмоционального напряжения, — отвечает невролог. — Скачок развития длится несколько дней. Многие детки в это время чаще капризничают, становятся раздражительными, сон также часто меняется. В результате каждого такого кризиса у ребенка формируются новые умения и навыки. Время наступления этих этапов в среднем одно и то же, большинство родителей отчитываются о проблемных периодах с точностью до недели.