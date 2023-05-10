Достоверных данных нет: невролог Данилова развенчала мифы о популярных добавках для улучшения работы мозга

Многие ищут для себя средства, чтобы быть продуктивнее, когда требуется напряженная умственная работа. Одни используют различные травяные чаи, другие — таблетки или капсулы с различными веществами, обещающими стимуляцию работы мозга.
Третьи отдают предпочтение витаминно-минеральным добавкам, которые якобы поддерживают мозг в периоды напряженной работы. На самом ли деле все эти препараты эффективны и их стоит принимать? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-неврологом.
Гингко билоба — самый известный стимулятор
Наиболее известный растительный стимулятор мозга — гинкго билоба. Это древнее растение, которое произрастало еще 200 миллионов лет назад, считается самым мощным стимулятором кровообращения в мозге, средством для замедления старения и улучшения памяти. Добавки с этим растением — бесспорные лидеры на рынке БАД. Лечение гинкго билоба и свойства его компонентов описаны еще в древних книгах.
Но есть один нюанс. Согласно данным Cochrane, организации, изучающей исследования эффективности методов лечения, реальной помощи мозгу или другим органам после употребления гинкго билоба не выявлено. Самый достоверный вывод — препарат не вреднее, чем плацебо. Кроме того, у добавки есть масса противопоказаний к приему, особенно в сочетании с лекарствами.
Лецитин из соевых бобов для мозга
Еще одним веществом, которому приписывают позитивное влияние на мозг, считается вещество из сои — фосфатидилсерин. Его считают строительным материалом для оболочек клеток. Но непосредственно в поставках энергии для мозговых клеток его не отмечают, хотя есть данные о том, что он может повысить активность нейромедиаторов, передающих мозговые сигналы.
Есть мнение, что это вещество также может бороться со стрессом, влиять на кортизол и тестостерон, но только при физических нагрузках. Но вот при умственной деятельности достоверных данных о его эффектах нет, хотя им пытаются предупреждать деменцию и болезнь Альцгеймера.
Ноотропы: эффект спорный
Считается, что ноотропные средства помогают в питании нервных клеток, улучшают память и мышление. Но действительность расходится с обещаниями. Действительно, эти препараты могут менять передачу сигналов между нейронами или особенности приема сигналов.
Но питать мозг они не могут, поскольку основное его топливо — это глюкоза. Эффект ноотропов очень спорный, нет глобальных исследований, которые бы доказали, что эти препараты эффективно работают для всех. И конечно, они не сделают вас умнее, возможно, могут лишь помочь в концентрации внимания, небольшом улучшении памяти, и то не факт.
«Натуральные» ноотропы из кислот
Еще одна популярная группа мозговых стимуляторов — это производные глютаминовой кислоты, особенно ГАМК (расшифровывается как «гамма-аминомасляная кислота») и некоторые другие. Их называют «натуральными ноотропами», они очень популярны в нашей стране, а вот за рубежом к ним относятся крайне скептически, даже исключают из списка пищевых добавок. Так, у нас открытие β-фенил-γ-аминомасляной кислоты было отмечено Госпремией еще в СССР, а в США это средство совершенно не признали.
Среди ключевых эффектов, приписываемых этой группе препаратов, можно выделить позитивный эффект в отношении мозговых функций, уменьшение головной боли при похмелье. Но реального эффекта многие врачи просто не видят.
Глицин — маленькие сладкие таблетки
Препарат с аминоуксусной кислотой (глицин) считается еще одним средством, помогающим стать умнее и успокоить нервы. Это вещество предлагается применять при тревоге, похмелье, слабости и сонливости. Само вещество необходимо организму, но среди всех исследований, которые посвящены его эффектам, есть только те, что проводились в связи с лечением шизофренических расстройств. Причем дозировки там были совершенно иными. Поэтому реальная эффективность этих таблеток очень сомнительна.
Что реально поможет мозгу
Ни один препарат или БАД не дает гарантии того, что ваш мозг сможет работать эффективнее. Некоторые средства, например кофе, могут на время простимулировать активность, но затем закономерно наступит спад. Поэтому поумнеть и стать продуктивнее при помощи различных стимуляторов нереально. И уж тем более не стоит пить эти препараты с профилактическими целями.
Избыточная стимуляция мозга — это, по сути, кредит, выдаваемый телом.
Если есть проблемы с памятью, мышлением или концентрацией, лучше обратиться к неврологу, выяснить причины. Доктор посоветует, что нужно для того, чтобы вернуться в форму.
Лучше давать себе отдых, хорошо высыпаться, питаться максимально здоровой пищей, чтобы пополнять запасы необходимых для клеток мозга веществ.