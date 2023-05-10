Достоверных данных нет: невролог Данилова развенчала мифы о популярных добавках для улучшения работы мозга

Еще одна популярная группа мозговых стимуляторов — это производные глютаминовой кислоты, особенно ГАМК (расшифровывается как «гамма-аминомасляная кислота») и некоторые другие. Их называют «натуральными ноотропами», они очень популярны в нашей стране, а вот за рубежом к ним относятся крайне скептически, даже исключают из списка пищевых добавок. Так, у нас открытие β-фенил-γ-аминомасляной кислоты было отмечено Госпремией еще в СССР, а в США это средство совершенно не признали.