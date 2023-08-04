Самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2023 году: как они влияют на будущее детей

Кроме того, во многом на наш характер влияет и тот факт, нравится ли нам наше имя. В 2000 году психолог Джин Твенге выяснил: люди, которые не в восторге от своего имени, нередко имеют низкую самооценку. Из-за подсознательного нежелания слышать свое имя и произносить его человек страдает от социальных барьеров, становится более замкнутым и стеснительным.