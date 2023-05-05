Психологи рассказали, как имя человека влияет на его характер и судьбу

Имя дают ребенку без его согласия, но не просто для того, чтобы отличать его от других. По мнению психолога Валерия Гута, с момента родового развития человека это выражение индивидуальности, начало его собственного пути в жизни. По сути, имя — механизм идентификации человека. Согласно социальной теории, по имени можно определить происхождение человека, его национальность, возможное вероисповедание и даже основные свойства характера и темперамент.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Человек — существо эмоциональное. А потому и звучание разных имен вызывает определенные реакции как у носителей, так и у окружающих людей. Говорят, что имена, звучащие плавно и мелодично, формируют мягкий характер, а имена, в которых присутствуют жесткие, короткие звуки, присущи более упрямым и решительным натурам.
В то же время, согласно психоэмоциональной теории, звуки имени воздействуют на окружающих, тем самым вызывая определенное отношение к носителю. То есть от того, как звучит имя — грубо или ласково, зависит изначальное отношение окружающих к носителю. А из этого отношения уже формируется характер человека. Положительные эмоции по отношению к себе формируют у человека приветливость и дружелюбие, а отрицательные — колкость и необщительность.
На формирование характера, личности влияет и тот факт, нравится собственное имя человеку или нет. Американский психолог Джин Твенге провел в 2000 году исследование, согласно которому люди, которым не нравится свое имя, часто имеют низкую самооценку. Нежелание произносить и слышать свое имя создает барьеры в общении с новыми людьми, адаптации в обществе. Отсюда и определенные черты характера: замкнутость, стеснительность, неуверенность. Иногда со временем отношение к своему имени меняется, а вместе с этим приходит и более открытое взаимодействие с обществом.
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет» — выражение, которое можно применить ко всему, даже к людям. Имя определяет характер и своим звучанием, и реакцией на него окружающих людей, и нашим к нему отношением. Психологические характеристики личности во многом зависят от того, как человек «несет» свое имя.
Психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова тоже уверена, что связь между именем и характером есть, но лишь отчасти.
«Наше имя — часть нашего самосознания. Через имя мы учимся в детстве отличать себя от других и общаться. Присвоение имени ребенку с давних лет считается важным ритуалом: в каком-то сакральном смысле именно после этого человек по-настоящему рождается на свет — как отдельная единица общества. В этом проявляется психологический смысл наречения.
Наша психика устроена таким образом, что ей необходимо категоризировать окружающий мир для облегчения ориентировки в нем. Так, мы начинаем разделять людей на типажи, знаки зодиака и так далее. Само по себе какое-либо имя не может существенно повлиять на развитие характера. Но наше отношение к именам, установки, значения, которые мы им приписываем (например, Виктория — «победа», Александр — «защитник»), могут повлиять на характер. Мы неосознанно начинаем относиться к человеку определенным образом, исходя из культурных установок и личного опыта взаимодействия с людьми с похожими именами, влияя на его самоощущение. Поэтому само по себе имя не может прямо влиять на характер человека. Важны связанные с ним значения, которыми его наделяет социум».
По мнению же Александры Титаревой, психолога онлайн-школы «Психодемия», иногда люди ошибаются в своих выводах и придают необоснованную важность тому, что имя влияет на характер.
Когнитивно-поведенческий психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«Когда родители дают своему ребенку какое-то имя, это их ожидания и надежды на то, что в важных ситуациях он будет действовать определенным образом. Но черты характера не определяются лишь биологически. Характер нельзя воспитать только лишь потому, что родители желают видеть в своем ребенке какие-то положительные черты. Помимо родительского воспитания, на формирование характера влияют убеждения значимых для человека людей, моральные и этические ценности определенной группы, окружение».
Характер раскрывается в поступках. Каждый человек всю жизнь совершает выбор — действовать или повременить с решением. И делает это человек не из-за того, что его как-то зовут и имя управляет его характером, а потому, что он научился действовать определенным образом в определенных условиях. В сложных жизненных обстоятельствах каждый ведет себя по-разному, и это во многом зависит от приобретенного жизненного опыта, а не от имени.
У людей с одинаковыми именами есть нечто общее
Как рассказал Валерий Гут, схожесть характеров у людей с одинаковыми именами показало одно из исследований с участием подростков 12-16 лет. Его в 2014 году провели специалисты Самарской гуманитарной академии, которые в своем эксперименте использовали опросник британского психолога Рэймонда Кэттелла. В итоге в отдельную группу были отобраны 34 девочки с именами Анастасия, Анна и Екатерина.
«В ходе дальнейших исследований выявили, что у Анастасий суровый нрав, они любят командовать, их сложно в чем-либо переубедить. Екатерины, наоборот, более мягкие, у нет желания подчинять себе окружающих. Аннам свойственны доброта и мягкосердечность, способность к сочувствию и сопереживанию. То есть у людей с одинаковыми именами есть схожие черты характера. Но все же не стоит забывать о влиянии социума: в каждой отдельной личности он оставит свой отпечаток», — говорит Валерий Гут.
Поменял имя — стал другим человеком?
Есть люди, которые уже во взрослом возрасте решаются на смену имени. По разным причинам. Например, потому, что ненавидели свое имя с детства или никогда не ассоциировали себя с ним. Может ли это что-то поменять в их жизни?
По словам Александры Титаревой, надеяться на то, что со сменой имени изменится характер человека, — иллюзия.
«При достаточном усилии и работе над собой действительно могут измениться некоторые черты характера и убеждения человека, но только лишь смены имени для этого недостаточно», — считает психолог.
Юлия Кузнецова, наоборот, допускает такую возможность.
«Если человек в какой-то момент времени решает сменить имя и окружающие замечают, что его поведение как будто бы тоже поменялось, то это можно объяснить изменением внутреннего самоощущения человека. И в этом случае смена имени — ритуальное действие, внешнее выражение внутренних изменений», — заключила эксперт.