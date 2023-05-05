Психологи рассказали, как имя человека влияет на его характер и судьбу

Наша психика устроена таким образом, что ей необходимо категоризировать окружающий мир для облегчения ориентировки в нем. Так, мы начинаем разделять людей на типажи, знаки зодиака и так далее. Само по себе какое-либо имя не может существенно повлиять на развитие характера. Но наше отношение к именам, установки, значения, которые мы им приписываем (например, Виктория — «победа», Александр — «защитник»), могут повлиять на характер. Мы неосознанно начинаем относиться к человеку определенным образом, исходя из культурных установок и личного опыта взаимодействия с людьми с похожими именами, влияя на его самоощущение. Поэтому само по себе имя не может прямо влиять на характер человека. Важны связанные с ним значения, которыми его наделяет социум».