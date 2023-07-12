Болит живот у ребенка: 8 симптомов, когда срочно требуется вызвать скорую помощь

Относительно внятно и четко пожаловаться на боль в животе могут дети старше 4-5 лет. Школьники уже могут описать характер своих жалоб, относительно точно указать локализацию максимальной болезненности и описать сопутствующие состояния. С малышами все сложнее, порой понять, что их беспокоит именно живот, можно только по косвенным признакам, особенно если это младенец первого года жизни. Но важно определить проблему как можно раньше, особенно при развитии острых хирургических патологий или инфекционных поражениях.