Болит живот у ребенка: 8 симптомов, когда срочно требуется вызвать скорую помощь

Пищеварительная система детей несовершенна. Чем младше ребенок, тем внимательнее нужно относиться к его питанию и гигиене, чтобы не возникало серьезных проблем и кишечных инфекций. Зачастую родителей пугают изменения стула, появление тошноты или рвоты, жалобы малыша на то, что у него болит живот. В этом случае всегда нужно знать причину, чтобы определиться с тем, как можно помочь ребенку, нужен ли врач или можно обойтись своими силами.
Вообще, жалобы на боль в животе — нередкое явление у детей, и именно они становятся частым поводом для вызова скорой помощи. Боль может иметь разные причины — от расстройства пищеварения, которое легко устранимо, до опасных для жизни состояний, например аппендицита. Педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала «Доктору Питеру», в каких случаях нужно немедленно звонить в скорую.
Педиатр лаборатории «Гемотест»
Чем младше ребенок, тем сложнее
Относительно внятно и четко пожаловаться на боль в животе могут дети старше 4-5 лет. Школьники уже могут описать характер своих жалоб, относительно точно указать локализацию максимальной болезненности и описать сопутствующие состояния. С малышами все сложнее, порой понять, что их беспокоит именно живот, можно только по косвенным признакам, особенно если это младенец первого года жизни. Но важно определить проблему как можно раньше, особенно при развитии острых хирургических патологий или инфекционных поражениях.
Внимательные родители достаточно четко определяют, что ребенок заболел и его беспокоит боль. Но не всегда они могут понять, что и где точно болит. В этом случае на помощь им приходят врачи. Но важно знать, когда, при каких ситуациях не нужно тянуть время, а вызывать специалиста.
Боль – сложное ощущение
Боль — это субъективное ощущение, его нельзя оценить глазами или пощупать, о ее наличии можно догадаться по определенным признакам.
«Ощущения боли все люди описывают по-разному: жжение, нытье, покалывание, резь, распирание. По таким характеристикам врачу легче понять, с чем связаны неприятные ощущения, а иногда даже поставить предварительный диагноз. Однако дети обычно не могут описать боль подробно, поэтому здесь возникают трудности», — говорит Надежда Альмасри.
В этом случае используют ту информацию, которая есть, дополняя обследование анализами и инструментальными тестами. Часть данных врачу дают сами родители, им зачастую проще выяснить у малыша, что и где у него болит.
Причины боли различаются в зависимости от возраста
В зависимости от возраста боль может быть спровоцирована разными причинами. У новорожденных и детей первого года жизни живот обычно болит из-за колик и метеоризма, а также по причине пищевой непереносимости или аллергии. Но, конечно, это могут быть и более серьезные патологии, но возникают они относительно редко.
«Дети дошкольного возраста, как правило, страдают от кишечных инфекций, запора, отравления, тупых травм живота. У школьников живот может болеть из-за аппендицита, панкреатита, заболеваний мочеполовой системы, хотя с пищевым отравлением или кишечной инфекцией они также сталкиваются нередко», — объясняет врач.
Любая боль может быть опасна
Посетить педиатра следует при появлении любой боли у ребенка, это всегда тревожный сигнал о неблагополучии в организме. Однако иногда действовать нужно незамедлительно, ведь боль может говорить о том, что малышу нужна срочная помощь врача, иногда — хирурга. И в этом случае динамика развития болевых ощущений — это одна из важнейших подсказок.
Если боль нестерпимая, не проходит или усиливается и ребенку не становится легче спустя несколько часов, это может говорить о серьезных состояниях, например о массивном внутреннем кровотечении или перитоните. В такой ситуации нужно как можно скорее звонить в скорую.
Кроме того, на опасность указывают дополнительные признаки:
повышение температуры;
учащенное сердцебиение,
холодный липкий пот;
тошнота и рвота;
запор или невозможность выпустить газы;
черный стул или стул с кровью;
пожелтение кожи и белков глаз;
вынужденное положение, при котором ребенок испытывает облегчение только на боку, с поджатыми к животу коленями.
«При появлении подобных симптомов нужно немедленно звонить в скорую», — предупреждает врач.
Опасные родительские ошибки
Нередко вместо того, чтобы вызвать врача, родители совершают ошибки, которые могут угрожать здоровью детей.
«Пока специалист не приехал, не следует прикладывать на живот теплую грелку, потому что тепло усиливает воспалительный процесс, и давать ребенку обезболивающие (особенно повторно) из-за того, что они могут гасить боль, в то время как патология только усугубляется», — говорит педиатр.
Оставлять боль в животе у ребенка без внимания, даже если она кажется ему терпимой, ни в коем случае нельзя. Важно обязательно и как можно скорее проконсультироваться с педиатром.
«Предположить причину боли можно уже на первом приеме. Чтобы подтвердить диагноз, могут потребоваться результаты УЗИ, общего анализа мочи, исследования кала и биохимического анализа крови», — добавляет Надежда Альмасри.