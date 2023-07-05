Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«Пример для подражания»: отец четверых детей спас сына, отдав ему свою почку

В Бурятии 30-летний мужчина остался жив благодаря своему отцу. Историю спасения рассказали врачи РКБ им. Н.А. Семашко.

5 июля 2023
почка
Источник:
iStockphoto

Житель Бурятии, пять лет назад узнавший о страшном диагнозе, получил возможность жить полноценно. Спас его родной отец.

Отец за сына

«Пример для подражания»: отец четверых детей спас сына, отдав ему свою почку
Отец спас сына, отдав ему свою почку.
Источник:
https://vk.com/rkbsemashko

В 2018 году 25-летнему молодому человеку поставили тяжелый диагноз «хронический гломерулонефрит». Болезнь с годами прогрессировала и привела к развитию почечной недостаточности, орган перестал выполнять свои функции. Мужчине грозил диализ — заместительная почечная терапия. Но спасением для пациента стала бы пересадка почки. Начались поиски донора.

«Когда встал вопрос о начале диализа или пересадке почки, то отец молодого человека не раздумывая сдал анализ на совместимость. К счастью, он подошел по всем параметрам», — рассказали в РКБ им. Н.А. Семашко.

Операцию назначили сразу. Пересадку родственной почки команда трансплантационной бригады провела успешно, показав свои мастерство и профессионализм.

Читайте также

«Настоящий мужчина»

Врачи РКБ им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ отметили, что отец прооперированного молодого пациента произвел неизгладимое впечатление на всю больницу.

«Немногословный, очень серьезный отец четверых детей поразил весь медицинский персонал. Про такого говорят „настоящий мужчина“», — не скрывают своего восхищения врачи. Согласен с ними и сам пациент. Он признался, что отец — его оплот и опора.

«Он воспитывает нас — трех сыновей и дочь — порядочными, ответственными людьми. Отец — отличный пример для подражания. Всегда готов помочь, и сейчас, в трудный для меня период, он был рядом», — рассказал молодой мужчина.

Сейчас отец-донор уже находится дома и восстанавливается, а молодой мужчина с новой почкой, получивший возможность жить полноценной жизнью, набирается сил и тоже готовится к выписке.

Читайте также

Причины хронической почечной недостаточности

  • Воспаление на фоне бактериальной инфекции.

  • Мочекаменная болезнь.

  • Необоснованное применение лекарственных препаратов.

  • Вредные привычки.

  • Неправильное питание и многое другое.

Диагноз «почечная недостаточность» ставят пациенту, оценивая такой показатель, как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Стоит помнить, что сахарный диабет и гипертония поражают почки и нарушают их функцию, причем делают это бессимптомно. Поэтому пациентам с этими заболеваниями обязательно нужно принимать препараты и регулярно контролировать уровень сахара и давление.

Врачи предупреждают, что почки могут вообще не болеть даже в самых запущенных случаях. Врач-нефролог Садовская отметила, что пациенты даже с терминальной (конечной) стадией почечной недостаточности ни на какую боль в пояснице не жалуются. Отказывают почки молча.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Статьи и новости