«Пример для подражания»: отец четверых детей спас сына, отдав ему свою почку

В 2018 году 25-летнему молодому человеку поставили тяжелый диагноз «хронический гломерулонефрит». Болезнь с годами прогрессировала и привела к развитию почечной недостаточности, орган перестал выполнять свои функции . Мужчине грозил диализ — заместительная почечная терапия. Но спасением для пациента стала бы пересадка почки. Начались поиски донора.



«Когда встал вопрос о начале диализа или пересадке почки, то отец молодого человека не раздумывая сдал анализ на совместимость . К счастью, он подошел по всем параметрам», — рассказали в РКБ им. Н.А. Семашко.



Операцию назначили сразу. Пересадку родственной почки команда трансплантационной бригады провела успешно, показав свои мастерство и профессионализм.