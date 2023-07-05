«Пример для подражания»: отец четверых детей спас сына, отдав ему свою почку

Житель Бурятии, пять лет назад узнавший о страшном диагнозе, получил возможность жить полноценно. Спас его родной отец.
Отец за сына
В 2018 году 25-летнему молодому человеку поставили тяжелый диагноз «хронический гломерулонефрит». Болезнь с годами прогрессировала и привела к развитию почечной недостаточности, орган перестал выполнять свои функции. Мужчине грозил диализ — заместительная почечная терапия. Но спасением для пациента стала бы пересадка почки. Начались поиски донора.
«Когда встал вопрос о начале диализа или пересадке почки, то отец молодого человека не раздумывая сдал анализ на совместимость. К счастью, он подошел по всем параметрам», — рассказали в РКБ им. Н.А. Семашко.
Операцию назначили сразу. Пересадку родственной почки команда трансплантационной бригады провела успешно, показав свои мастерство и профессионализм.
«Настоящий мужчина»
Врачи РКБ им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ отметили, что отец прооперированного молодого пациента произвел неизгладимое впечатление на всю больницу.
«Немногословный, очень серьезный отец четверых детей поразил весь медицинский персонал. Про такого говорят „настоящий мужчина“», — не скрывают своего восхищения врачи. Согласен с ними и сам пациент. Он признался, что отец — его оплот и опора.
«Он воспитывает нас — трех сыновей и дочь — порядочными, ответственными людьми. Отец — отличный пример для подражания. Всегда готов помочь, и сейчас, в трудный для меня период, он был рядом», — рассказал молодой мужчина.
Сейчас отец-донор уже находится дома и восстанавливается, а молодой мужчина с новой почкой, получивший возможность жить полноценной жизнью, набирается сил и тоже готовится к выписке.
Причины хронической почечной недостаточности
Воспаление на фоне бактериальной инфекции.
Мочекаменная болезнь.
Необоснованное применение лекарственных препаратов.
Вредные привычки.
Неправильное питание и многое другое.
Диагноз «почечная недостаточность» ставят пациенту, оценивая такой показатель, как уровень скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Стоит помнить, что сахарный диабет и гипертония поражают почки и нарушают их функцию, причем делают это бессимптомно. Поэтому пациентам с этими заболеваниями обязательно нужно принимать препараты и регулярно контролировать уровень сахара и давление.
Врачи предупреждают, что почки могут вообще не болеть даже в самых запущенных случаях. Врач-нефролог Садовская отметила, что пациенты даже с терминальной (конечной) стадией почечной недостаточности ни на какую боль в пояснице не жалуются. Отказывают почки молча.