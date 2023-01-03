Сестры по почкам: в Ленобласти девушкам пересадили органы одного донора

В канун Нового года у Светланы и Анны исполнилось их самое заветное желание — девушкам пересадили донорские почки. Сейчас пациентки уже дома, встретили праздники со своими близкими. Теперь они шутят, что стали самыми настоящими «сестрами по почкам».
Девушки на самом деле даже не родственницы. Так случилось, что обеим была нужна операция по пересадке почки. Обе ждали подходящего донора.
— Пациентки стояли в листе ожидания на почку 6 месяцев. Они не родственницы. Операцию предложили обеим после того, как в базе появился подходящий донор. Девушкам пересажены органы от одного донора, умершего человека, каждой по одной почке, —
«Все было бесплатно»
Операцию проводила команда трансплантологов ЛОКБ по руководством Алексея Юрьевича Винокурова, уточнили в больнице.
— Все было бесплатно, мы ни за что не платили, — рассказала одна из пациенток. — Мы и сами не ожидали, что так быстро найдется донор. Палата хорошая, врачи супер — очень внимательные, участливые, переживали за нас.
Девушки признаются, что пересадка почек для них — лучший подарок к Новому году!
— Мы чувствуем теперь себя свободными, можно поехать на дачу, к друзьям, не быть привязанными ко времени. Пить воды столько, сколько хочешь, после года на диализе на такие вещи смотришь совсем по-другому, — делятся Светлана и Анна.
33 трансплантации за год
Операции по трансплантации почки в Ленинградской областной больнице стали проводить в 1992 году. За 30 лет было пересажено 730 почек.
— В этом году мы провели рекордное количество трансплантаций — было выполнено 33 операции по пересадке почки, — рассказывает Алексей Винокуров, главный внештатный трансплантолог Ленинградской области. — Для сравнения, в год обычно выполняется порядка 20 операций. Для нас это не только показатель профессионализма, но и осознание того, что еще больше людей смогли уйти с заместительной почечной терапии и вернуться к обычной жизни.
В планах больницы — начать операции по трансплантации печени.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал историю мужчины, у которого отказала единственная почка. Сергею 41 год, он — инженер-программист из Подмосковья. Значительную часть жизни мужчина живет с одной пересаженной почкой. По его словам, после операции ему пришлось пить лекарства, снизить физнагрузку и придерживаться диеты. Также одно из ограничений — лишний раз не показываться на солнце, а еще — очень тщательно беречь иммунитет.