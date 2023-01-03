Сестры по почкам: в Ленобласти девушкам пересадили органы одного донора

В канун Нового года у Светланы и Анны исполнилось их самое заветное желание — девушкам пересадили донорские почки. Сейчас пациентки уже дома, встретили праздники со своими близкими. Теперь они шутят, что стали самыми настоящими «сестрами по почкам».

Девушки на самом деле даже не родственницы. Так случилось, что обеим была нужна операция по пересадке почки. Обе ждали подходящего донора.