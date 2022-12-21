«Пользуйтесь любой возможностью жить»: история мужчины, у которого отказала единственная почка

Грозный диагноз

По словам Сергея, проблемы со здоровьем у него врожденные. Еще в раннем детстве ему поставили грозный диагноз — гидронефроз.

Гидронефроз — это состояние, которое возникает вследствие нарушения оттока мочи и характеризуется расширением чашечно-лоханочного комплекса почки. Проще говоря, это когда мочеточники неправильно развиваются, и моча, которая образуется в почках, идет по мочеточнику, но вместо того, чтобы попадать в мочевой пузырь и выходить из него естественным путем, она возвращается обратно в почку.

— Мой папа был военным, и мы жили в каком-то отдаленном гарнизоне, когда случилась эта проблема с моим здоровьем. Местные врачи не знали, что делать. Возможно, выход убрать одну почку был на тот момент наилучшим. Кстати, гидронефроз сейчас элементарно лечится, и пациентов с почечной заместительной терапией с такой первопричиной практически нет, — рассказывает Сергей.