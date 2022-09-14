«Ждешь чьей-то смерти, чтобы выжить самому»: как живут и что чувствуют люди с пересаженными сердцами

Вопреки ожиданиям, после операции я пришла в себя только через три недели. На четвертые сутки после пересадки у меня начали по очереди отказывать почки, печень, легкие и сердце. Меня подключили к ЭКМО, на нем я провела 15 дней. А всего в реанимации — месяц.

Когда я очнулась, не могла говорить, не могла двигаться, жизнь для меня началась заново . Меня кормили с ложечки, переворачивали, я делала первые неуверенные шаги. Наверное, была депрессия. Мне предлагали пообщаться с психологом, но я хотела сама справиться. В любом случае, у меня даже мысли не было, что лучше бы я умерла.

Выписали из больницы 7 марта. В честь праздника я наелась вкусного и опять попала в больницу, в этот раз с отравлением . Потом был страх, переживала, когда надо спускаться в метро или подниматься по ступенькам — я и не помню, как это бывает со здоровым сердцем.

Прошел апрель, лето, начало осени, в ноябре я вышла на работу и вот там почувствовала, что все хорошо, жизнь продолжается. Сейчас нет никаких ограничений, я работаю в типографии, там есть элементы вредности — и коробки надо перенести, и пыль. Тяжело только, когда дома ломается лифт. Я живу на 12 этаже, до квартиры, конечно, доползаю.