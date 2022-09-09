Про гипноз или гипнотерапию ходит множество мифов. Несмотря на то, что этот вид работы с психикой и личностью человека используется в терапии более ста лет, люди до сих пор к нему относятся скептически. Немалую роль в этом сыграли 90-е с мошенниками всех мастей, которые и популяризировали «гипноз» среди населения. А тем временем, методом гипноза можно работать с многими запросами — от проблем в отношениях до реальных заболеваний, от вопросов уверенности в себе до проработки психологических травм и кризисов.
- Что касается заболеваний, то сюда входят все, которые современная клиническая психология относит к разряду психосоматозов, — объяснила «Доктору Питеру» клинический психолог, гипнолог Сабина Нерудова. — То есть заболеваний, имеющих в своей основе психосоматическую природу, где спусковым крючком для развития становится не функциональные нарушения в работе внутренних органов, а эмоциональные реакции и переживания человека.
К таким заболеваниям могут относится нейродермит, бронхиальная астма, расстройства желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы, ишемическая болезнь сердца, ожирение, а также ревматоидный артрит.
- Задача гипнолога — обнаружить у человека те механизмы, которые включают в теле реакцию в виде симптомов заболевания, — говорит психолог Нерудова. — Часто это какие-то ситуации из прошлого, незакрытые травматические события, которые человек вроде больше не вспоминает, но боль и внутренние конфликты остались.
Также бывает, что человек через заболевание проигрывает, наоборот, что-то приятное — например, получает необходимое внимание или скидывает с себя излишнюю ответственность. Но часто такие «вторичные выгоды» человеку трудно увидеть и осознать. В гипнозе это сделать проще.
Часы на цепочке и тревожная фоновая музыка — не обязательные, а порой и вредные атрибуты для гипноза. Очень многое зависит от типа гипноза, в который планирует погрузить вас специалист.
- Существует классический, эриксоновский, регрессивный подход, и в каждом случае погружение и нахождение в них тоже будет разным, — говорит Сабина Нерудова.
Предполагается, что человеку во время сеанса гипноза лучше находиться в полулежащем удобном положении. Такое положение расслабит человека, но и не даст ему заснуть.
- Музыка во время сеанса гипноза не используется, — предупреждает психолог. — Есть лишь голос гипнолога. Более того, во время наведения гипнотического транса, многие гипнологи дают установку на то, что любой посторонний шум, кроме голоса гипнолога, будет погружать человека в еще бОльшее расслабление и еще бОльший транс. За стеной кабинета и за окном может быть любой шум — стопроцентную тишину создать трудно, но наша задача, чтобы человек полностью ушел в себя, не отвлекаясь на посторонние звуки.
При этом гипноз не похож на обычный сон или галлюцинации. Эксперт описывает это состояние как глубокую лень.
- Когда вам дают установку на то, что «ваши глаза слиплись и не могут открыться», мало у кого они действительно слипаются, — говорит психолог Нерудова. — Однако если человек пытается их открыть — у него не выходит.
На самом деле, гипноз ощущается как огромное чувство расслабленности. И в нем ты слышишь голос, пытаешься что-то сделать — открыть глаза или поднять руку, но это так не к месту.
- Важно добавить, что это комфортное состояние, — подчеркивает Нерудова. — Ты не делаешь это против своей воли. Тебе просто как будто не хочется.
Многие боятся обращаться к гипнологу как раз по этой причине. Бытует мнение, что под гипнозом человеку можно внушить что угодно.
- Есть единичные случаи жесткого мгновенного гипноза, который используют уличные мошенники и менталисты, — признает эксперт «Доктора Питера». — Чтобы так подавить волю человека, должно совпасть множество факторов:
человек должен иметь высокую гипнабельность, быстро погружаться в гипноз;
доверчивость;
усталость;
подсознательную готовность сделать то, что ему говорят.
Чаще всего человек частично помнит о том, что происходило с ним под гипнозом. Но может быть и другой вариант, когда гипнолог сам предлагает человеку забыть о том, что происходило в гипнозе.
- По выходу из гипноза это будет похоже на пробуждение ото сна, — уточнила Сабина Нерудова. — Когда вы только проснулись и помните снившийся вам сон. Но стоит начать его рассказывать, как он тут же словно «улетает». И вот спустя 5-10 минут после пробуждения сон, который вы так хорошо запомнили, просто сотрется из памяти.
- Польза гипноза, состоит в том, что он позволяет ускорить и увеличить эффективность психологического воздействия, за счет того, что открывает возможности для работы напрямую с бессознательным, — говорит психолог-гипнотерапевт Алексей Шестаков. — В какой-то мере гипноз все же можно назвать сном, точнее сном наяву, так как в этом случае сохраняется связь с гипнологом, человек слышит все, что говорит ему специалист.
Такой сон позволяет найти «корень» проблемы в наше подсознании и справиться с ним.
- Гипнотерапия входит в тройку методов психотерапий, которые в мировой практике признаны научно обоснованными, то есть, подтверждены не только наличием позитивных результатов, но и сами результаты получили подтверждение аппаратными методами, — подтвердил пользу гипноза клинический психолог, специалист по медицинскому гипнозу Вадим Рубцов. — Оставшиеся два метода — это психоанализ и когнитивная терапия.
Эксперт «Доктора Питера» предупредил, что определений гипноза очень и очень много. В том числе и действия артиста на сцене, который вводит зрителя в определенное состояние.
- Терапевтической составляющей здесь нет, но в шоу гипноз применяется очень часто, — уверен Вадим Рубцов. — Я, как специалист, могу сказать, что «гипноз» постоянно используется и в рекламе, в выступлениях политиков, в кинематографе, театральных постановках. Гипноз и самогипноз используют в образовании и спортивных тренировках. Если честно, то проще было бы сказать, где гипноз не применяется.
По мнению Вадима Рубцова, гипноз — это процесс, который приводит человека в измененное состояние сознания. Но это и не бодрствование, и не сон.
- Стоит обратить внимание на такой интересный факт, что приведение человека в то или иное эмоциональное состояние имеет естественную природу, — говорит психолог. — Думаю, что любой из вас может вспомнить ситуации в своей жизни, когда в компании появлялся кто-то в веселом, радостном состоянии и, в итоге, у всех остальных настроение улучшалось. Также бывало и наоборот, когда в веселую компанию приходил кто-то в подавленном, угнетенном состоянии, и через некоторое время вся компания погружалась в печаль. Это и есть действие гипноза — когда один человек изменяет состояние других людей. Тут неважно, делает ли он это сознательно или случайно! То есть, гипноз — это не состояние, в которое погружается человек, а процесс, в результате которого он погружается в определенное состояние.
Дальше всего в исследовании состояния, в которое погружают с помощью гипноза, продвинулись специалисты Бразилии, подтвердив многие гипотезы в области изучения гипноза, аппаратными исследованиями. Человек имеет три базовых естественных физиологических состояния сознания: бодрствование, сон и транс.
Состояния бодрствования, сна и транса различаются и по электромагнитной активности головного мозга, и по биохимическому составу крови. То есть, это совершенно разные режимы работы нашей центральной нервной системы, вегетативной системы, эндокринной и иммунной систем.
Состояние транса имеет три основные задачи:
Кратковременная активация всех ресурсов организма, для преодоления текущей, опасной для жизни ситуации. Проявляется в экстремальных ситуациях, когда организм способен выдать реакции, которые в обычной жизни мы совершить не можем.
Выделение в кровь химических веществ, способствующих заживлению ран, борьбе с инфекциями, восстановлению поврежденных органов. То есть, это состояние, в котором деятельность организма максимально направлена на самоисцеление.
Устранение внутренних психологических конфликтов и невротических состояний, препятствующих нормальному функционированию психики и принятию адекватных поведенческих решений.
- Самим гипнозом никто никого не лечит, с помощью гипноза можно войти в состояние, которое будет способствовать более быстрому выздоровлению, — считает Вади Рубцов. — При этом правильно подобранная гипнотерапия может оказать большую помощь при лечении практически любого заболевания. Есть исключения, такие как шизофрения и органические повреждения головного мозга, и есть ограничения и сложности применения при ряде других заболеваний.
По факту, человек погружается не в состояние «гипноза», а в состояние транса. Способов погружения очень много.
- Каждый здоровый человек регулярно, в течение дня по несколько раз, погружается в это состояние, даже не замечая этого, — считает психолог Рубцов. — Потому что это состояние жизненно необходимо нашему организму. А вот длительное «не погружение» в транс приводит к нервным и психологическим срывам и влечет за собой функциональные сбои в работы организма. В процессе погружения эпифиз (шишковидная железа) выделяет диметилтриптамин, в результате чего человек и погружается в состояние транса.