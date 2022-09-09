Также бывает, что человек через заболевание проигрывает, наоборот, что-то приятное — например, получает необходимое внимание или скидывает с себя излишнюю ответственность. Но часто такие «вторичные выгоды» человеку трудно увидеть и осознать. В гипнозе это сделать проще.

Часы на цепочке и тревожная фоновая музыка — не обязательные, а порой и вредные атрибуты для гипноза. Очень многое зависит от типа гипноза, в который планирует погрузить вас специалист.

- Существует классический, эриксоновский, регрессивный подход, и в каждом случае погружение и нахождение в них тоже будет разным, — говорит Сабина Нерудова.

Предполагается, что человеку во время сеанса гипноза лучше находиться в полулежащем удобном положении. Такое положение расслабит человека, но и не даст ему заснуть.

- Музыка во время сеанса гипноза не используется, — предупреждает психолог. — Есть лишь голос гипнолога. Более того, во время наведения гипнотического транса, многие гипнологи дают установку на то, что любой посторонний шум, кроме голоса гипнолога, будет погружать человека в еще бОльшее расслабление и еще бОльший транс. За стеной кабинета и за окном может быть любой шум — стопроцентную тишину создать трудно, но наша задача, чтобы человек полностью ушел в себя, не отвлекаясь на посторонние звуки.