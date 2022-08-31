- Отеки могут быть локализованными, например, в ногах. В этом случае надо для начала посмотреть сердце и сердечно-сосудистую систему, — отметила в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова, добавив, что именно «при сердечно-сосудистых заболеваниях очень часто развиваются отеки».

Эксперт обращает внимание, что если есть подозрение на болезни сердца, если отекают ноги ( по утрам и не только ), ни в коем случае нельзя самому себе прописывать мочегонные средства.

- С этой проблемой нельзя бороться мочегонными, надо сходить к доктору и устранить причину, — предупреждает Зухра Павлова. — Бездумное употребление мочегонных средств приводит к необратимым органическим изменениям тканей почек и даже остановке сердца.