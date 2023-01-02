Под бой курантов: где родился самый первый ребенок в 2023 году

Первый новорожденный в 2023 году в России появился на свет на Сахалине. Малыш родился в 02:05 в перинатальном центре. Мальчик стал третьим ребенком в семье.
Следующим на свет появился мальчик в роддоме Находкинской горбольницы. Он родился в 00:07, его вес — 4 080 граммов и рост — 55 сантиметров. Он мог стать первым новорожденным в России в Новом году, но из-за разницы часовых поясов на час его опередил сахалинец.
Первый ребенок 2023 года
В первые минуты 2023 года — буквально через несколько секунд после полуночи — первый малыш родился в городе Окленд в Новой Зеландии, стране, где встречают новый год раньше других.
Так что, возможно, первым ребенком на планете в 2023 году стал мальчик, его назвали Перси,
Первые новорожденные 2023 года в Москве
В Москве в новогоднюю ночь родились 27 мальчиков и 21 девочка, сообщается на
Ребенок, появившийся на свет последним в уходящем году, родился в 23:55 в роддоме городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Первым же в 2023 году стал младенец в перинатальном центре имени Л.А. Ворохобова, его вес составил 3 810 граммов.
— Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе московских медиков. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении.
Первым в Подмосковье в Новом году на свет тоже появился мальчик — в Щелковском перинатальном центре. Он родился в 0:15. Его вес составил 2 640 граммов и рост 50 см. Врачи Московской области в новогоднюю ночь (с 00:00 по 08:00)
Первый малыш в 2023 году в Петербурге — тоже мальчик
Через минуту после наступления Нового года — в 00:01 — родился малыш в роддоме № 16 Петербурга. Мальчик появился на свет у 25-летней Венеры. Это вторые роды у уроженки Тывы. В семье растет 6-летний сын.
Вес первого петербуржца 2023 года — 3 900, рост — 56 см.
— Роды были легкие и быстрые. Мама и малыш находятся в палате и оба чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни ждут выписки. Венера признается, что имя для сына еще выбирает, — рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Также в первые часы Нового года в Петербурге родились еще два мальчика — в 00:23 появился на свет малыш в роддоме № 10, в 01:50 — в Городском перинатальном центре № 1.
Всего в 2022 году в Санкт-Петербурге родилось более 50 тысяч детей.
В Ленобласти первый малыш 2023 года также — мальчик. Он появился на свет в перинатальном центре ЛОКБ в Гатчине в 00:40, его вес 2 670 граммов, рост 48 см.
И другие регионы — не только мальчики
Первый ребенок, который родился в Казани в 2023 году, появился на свет в 00:01. Это мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2,8 килограмма. Его мать — 31-летняя местная жительница Гульназ Шафигуллина. Для нее этот малыш — первенец, сообщают в городской клинической больнице № 7.
Первым красноярцем, родившимся в наступившем 2023 году, тоже стал мальчик. Он появился на 78-й минуте новогодней ночи. Всего в этот день в городе родились шестеро малышей, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
А вот в Самаре первым ребенком 2023 года стала девочка. Она родилась в роддоме самарской больницы имени Семашко в 05:25.
В Чите тоже первой в новом году родилась девочка. Известно даже ее имя — Алиса, сообщается в Telegram-канале городской думы.
— Девочка родилась 1 января в 00:01. Вес малышки — 3,5 килограмма, рост — 52 сантиметра. В семье Осиповых это второй ребенок. Роды прошли без осложнений, — говорится в сообщении.