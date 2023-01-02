Под бой курантов: где родился самый первый ребенок в 2023 году

Первый малыш в 2023 году в Петербурге — тоже мальчик

Через минуту после наступления Нового года — в 00:01 — родился малыш в роддоме № 16 Петербурга. Мальчик появился на свет у 25-летней Венеры. Это вторые роды у уроженки Тывы. В семье растет 6-летний сын.



Вес первого петербуржца 2023 года — 3 900, рост — 56 см.

— Роды были легкие и быстрые. Мама и малыш находятся в палате и оба чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни ждут выписки. Венера признается, что имя для сына еще выбирает, — рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению города.



Также в первые часы Нового года в Петербурге родились еще два мальчика — в 00:23 появился на свет малыш в роддоме № 10, в 01:50 — в Городском перинатальном центре № 1.



Всего в 2022 году в Санкт-Петербурге родилось более 50 тысяч детей.

В Ленобласти первый малыш 2023 года также — мальчик. Он появился на свет в перинатальном центре ЛОКБ в Гатчине в 00:40, его вес 2 670 граммов, рост 48 см.

И другие регионы — не только мальчики

Первый ребенок, который родился в Казани в 2023 году, появился на свет в 00:01. Это мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2,8 килограмма. Его мать — 31-летняя местная жительница Гульназ Шафигуллина. Для нее этот малыш — первенец, сообщают в городской клинической больнице № 7.

Первым красноярцем, родившимся в наступившем 2023 году, тоже стал мальчик. Он появился на 78-й минуте новогодней ночи. Всего в этот день в городе родились шестеро малышей, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

А вот в Самаре первым ребенком 2023 года стала девочка. Она родилась в роддоме самарской больницы имени Семашко в 05:25.

В Чите тоже первой в новом году родилась девочка. Известно даже ее имя — Алиса, сообщается в Telegram-канале городской думы.

— Девочка родилась 1 января в 00:01. Вес малышки — 3,5 килограмма, рост — 52 сантиметра. В семье Осиповых это второй ребенок. Роды прошли без осложнений, — говорится в сообщении.