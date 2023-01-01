Прогноз магнитных бурь на январь-2023: когда ожидать вспышек на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, когда в первом месяце наступившего 2023 года можно ожидать магнитных бурь.

По прогнозу, первая половина января будет довольно спокойной: в период с 1 по 17 января лишь в один день, 4 числа, магнитосфера станет немного возбужденной.

А вот с 18 числа все изменится, 19 и 20 эксперты прогнозируют магнитные бури, пусть и слабые. Также магнитную бурю прогнозируют на 23 число, а 24, 26 и 27 января магнитосфера также будет возбужденной.

Важно понимать: когда речь идет о долгосрочных прогнозах, есть вероятность, что ситуация будет меняться.