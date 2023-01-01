Прогноз магнитных бурь на январь-2023: когда ожидать вспышек на Солнце

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По прогнозу, первая половина января будет довольно спокойной: в период с 1 по 17 января лишь в один день, 4 числа, магнитосфера станет немного возбужденной.
А вот с 18 числа все изменится, 19 и 20 эксперты прогнозируют магнитные бури, пусть и слабые. Также магнитную бурю прогнозируют на 23 число, а 24, 26 и 27 января магнитосфера также будет возбужденной.
Важно понимать: когда речь идет о долгосрочных прогнозах, есть вероятность, что ситуация будет меняться.
На что влияют магнитные бури
В дни возмущений на Солнце у некоторых людей болит голова, появляется чувство усталости без причины и сонливость. Российские ученые пришли к выводу, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера выяснили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.
Что делать в магнитную бурю
Если вы тоже относитесь к числу тех, кто чувствует себя плохо во время магнитных бурь, есть несколько способов помочь себе. Врачи советуют всем, у кого есть хронические болезни, в такие дни не забывать принимать выписанные препараты. Также постарайтесь не переутомляться и спать не меньше 7-8 часов, это благотворно скажется на вашем самочувствии. От физических нагрузок и слишком интенсивных тренировок лучше воздержаться. Пить в дни магнитных бурь тоже не стоит. Внимательно следите за атмосферным давлением, особенно если вы гипертоник или гипотоник. Одевайтесь по погоде и не забывайте проветривать квартиру.
Кстати
В морозную погоду довольно просто поймать простуду. Особенно если вы по каким-либо причинам привыкли дышать ртом, а не носом. О том, как правильно дышать на улице зимой и в каких случаях без шарфа не обойтись, можно прочитать ЗДЕСЬ.