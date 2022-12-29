Если слишком холодно

Правда, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов, даже в безветренную погоду, носовые пазухи сужаются, и совет дышать через нос просто не работает. Человек нехотя начинает дышать ртом. Как следствие — переохлаждение и простуда.

- Это опасно, потому что ослабленный простудой организм в сезон респираторных инфекций может стать «легкой добычей» для гриппа и ОРВИ, — предупреждает врач Анна Сафонова.

Что же делать? Эксперт отмечает, что теоретически можно замотаться шарфом и дышать через рот.

- Но следует помнить, что дыхание создает конденсат, являющийся благоприятной средой для размножения бактерий и микробов, которые без труда попадают в бронхи, — рассказывает доктор. — Микробы также могут попасть на шарф в общественном транспорте или в других местах общественного пользования, особенно если кто-то покашлял рядом. Также не стоит прижиматься к поручням или окнам в транспорте или магазинах.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует в морозы надевать под шарф маску для лица.