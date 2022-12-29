Дыхание через нос — естественный процесс для человека с самого рождения. Нос нагревает температуру поступающего воздуха, увлажняет его, подготавливая для легких и горла, которые плохо переносят сухой воздух, а также фильтрует с помощью волосков микробы и частицы пыли.
Проходя через нос, воздух согревается, проникая в дыхательные пути уже теплым. Но когда мы вдыхаем морозный воздух ртом, это может вызвать раздражение дыхательных путей и привести к простуде.
врач клинической лабораторной диагностики, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest
Дышите не ртом, а носом
- При температуре воздуха ниже минус 20 градусов наиболее вероятно переохлаждение дыхательных путей, что может вызвать снижение защитных реакций организма, — объясняет врач лабораторной диагностики Анна Сафонова. — На поверхности слизистой оболочки оседают примерно 60% микроорганизмов, попавших в полость носа. Секрет слизистой оболочки состоит из неспецифических и специфических защитных факторов. Неспецифичные: гликопротеиды, лизоцим, лактоферрин, комплемент, ингибиторы протеазы, секреторные глюкозидазы, интерферон. Специфические — иммуноглобулины, выполняющие роль защиты от микроорганизмов.
Благодаря деятельности тех и других факторов происходит нейтрализация вирусов, токсинов, лизис бактерий, уточняет эксперт.
- На холоде активность всех этих факторов снижается, и организм теряет свой природный иммунитет, — говорит врач-диагност. - В этой ситуации защита проста — вдыхаемый воздух должен быть максимально теплым. Поэтому самый популярный совет во всех спортивных руководствах — «дышите носом». Когда мы вдыхаем морозный воздух через рот, это может привести к неприятным последствиям для организма: холод напрямую попадает в дыхательные пути, высушивая слизь, выстилающую бронхи, что может вызвать бронхоспазм, затрудненное дыхание.
Если слишком холодно
Правда, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов, даже в безветренную погоду, носовые пазухи сужаются, и совет дышать через нос просто не работает. Человек нехотя начинает дышать ртом. Как следствие — переохлаждение и простуда.
- Это опасно, потому что ослабленный простудой организм в сезон респираторных инфекций может стать «легкой добычей» для гриппа и ОРВИ, — предупреждает врач Анна Сафонова.
Что же делать? Эксперт отмечает, что теоретически можно замотаться шарфом и дышать через рот.
- Но следует помнить, что дыхание создает конденсат, являющийся благоприятной средой для размножения бактерий и микробов, которые без труда попадают в бронхи, — рассказывает доктор. — Микробы также могут попасть на шарф в общественном транспорте или в других местах общественного пользования, особенно если кто-то покашлял рядом. Также не стоит прижиматься к поручням или окнам в транспорте или магазинах.
Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует в морозы надевать под шарф маску для лица.
- Особенно это нужно делать тем, кто страдает кашлем или астмой, — говорит Анна Сафонова. — Здоровые люди могут вполне обходиться только шарфом, закрывая нижнюю часть лица и рот, но оставляя нос неприкрытым для дыхания.
Как правильно дышать на морозе — советы врача
Старайтесь дышать только носом, медленно, делая неглубокие вдохи, что позволит воздуху постепенно нагреться, увлажниться и не вызвать бронхоспазм от резкого поступления холодного воздуха.
При сильном морозе и ветре в лицо, когда сосуды в носу сужаются и вдох становится затрудненным, при дыхании наклоните голову вниз и прикройте нос рукой. Если дышать носом невозможно из-за заложенности или привычки дышать ртом, то дышите плавно, не делая сильных вдохов, через небольшую щелочку, созданную губами. Не стоит вдыхать на всю глубину легких. Если вы полностью заполняете легкие воздухом при минус 30 градусах, можно подхватить воспаление. Поэтому дышите как обычно, неглубоко.
Можно прикрывать лицо шарфом, что актуально для людей с чувствительной кожей, при этом все равно следует дышать через нос. Шарф позволяет воздуху немного нагреться, но в то же время на выдохе ртом быстро становится влажным, увеличивая риск размножения патогенной флоры. При этом шарф должен быть сухим и стираться как можно чаще.
Не стоит также пренебрегать общей защитой от холода — минимизировать открытые участки тела, надевать теплую одежду, особенно в зоне шеи и груди, использовать защитные кремы на основе пчелиного воска.