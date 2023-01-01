Такого доктора лучше не слушать: 10 признаков, что вы попали к плохому врачу

Всегда существует риск попасть к неграмотному доктору. Так, например, некоторые врачи продолжают лечить по рекомендациям, которые безнадежно устарели. Пациент тратит деньги, силы, а самое главное — время. Болезнь прогрессирует.
Другие же назначают много бесполезных анализов, постоянно меняют план лечения, оперируют непонятными терминами, ничего толком не объясняя. Это касается любого специалиста.
Как понять, что вы попали в руки к плохому доктору? Врач Альбина Комиссарова описала особенности, выделяющие недобросовестного эндокринолога или диетолога. Хотя большинство этих правил можно применить и к другим специалистам, например к гинекологу или неврологу.
Как понять, что от врача надо бежать
Специалист предлагает «проверить дефициты», причем это не пара обоснованных анализов, без которых и правда не обойтись. Врач говорит: «Давайте посмотрим кальций, магний, цинк, селен, гормоны…» Он лечит минимальные отклонения витаминов и минералов, даже без наличия жалоб.
Доктор использует в своей речи следующие фразы: «гормональный дисбаланс», «гормональный фон», «усталые надпочечники», «дырявый кишечник», «токсины и шлаки», «чистка организма».
Врач применяет «протоколы» с недоказанной эффективностью: аутоиммунный, антикандидный и так далее.
Специалист назначает анализ на: дисбактериоз, ХМС по Осипову, пищевую непереносимость, инсулиновые индексы, лептин, грелин. А также он лечит повышенный кортизол (неинформативен без пробы и дальнейшей диагностики), вечно винит во всем каких-то паразитов.
Доктор исключает глютен, лактозу, сахар из рациона, если у вас нет подтвержденной непереносимости, категоричен в отношении определенных продуктов или групп продуктов. Запомните — еда не делится на «хорошую» и «плохую», все решает ее количество!
Врач выдает списки «разрешенных» и «запрещенных» продуктов для снижения веса. Исключение: заболевания, требующие специальной диеты, там список будет уместен.
Специалист использует генетические тесты, по которым вам нельзя есть определенные продукты. Это — антинаучно.
Врач обещает вам с помощью диеты или БАДов снизить антитела к ТПО или вылечить гипотиреоз.
Он назначает детокс-капельницы, предлагает сделать «чистку организма», отправляет вас на детокс-программы.
Очень плохо, если врач убежден, что гормоны — это зло. Взять те же самые КОК (оральные контрацептивы). Вместо проверенных медикаментов он предлагает «натуральные» способы лечения.
- И вот еще моя личная рекомендация: если вы пришли к диетологу, а он говорит, что вам нельзя есть хлеб или пить кофе, то сразу же вставайте и уходите. Можно! Даже если вы худеете. Грамотный врач вам объяснит, что еда — это наш друг, а не враг, — заключила Альбина Комиссарова.
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