Такого доктора лучше не слушать: 10 признаков, что вы попали к плохому врачу

Всегда существует риск попасть к неграмотному доктору. Так, например, некоторые врачи продолжают лечить по рекомендациям, которые безнадежно устарели. Пациент тратит деньги, силы, а самое главное — время. Болезнь прогрессирует.

Другие же назначают много бесполезных анализов, постоянно меняют план лечения, оперируют непонятными терминами, ничего толком не объясняя. Это касается любого специалиста.