Давление было 60 на 30: после падения с электросамоката девочке пришлось удалить почку

Один из последних трагичных случаев произошел в подмосковном Солнечногорске. В областную больницу поступила 14-летняя девочка. Она жаловалась на сильные боли после падения с электросамоката. На животе у ребенка красовался огромный синяк. Девочка рассказала, что с момента падения прошло уже два часа. Обращаться к медикам за помощью сразу после получения травмы она не стала.