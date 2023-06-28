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Давление было 60 на 30: после падения с электросамоката девочке пришлось удалить почку

Врачи в Солнечногорске спасли 14-летнюю девочку. Она каталась на электросамокате и упала. Пострадавшей пришлось удалить почку.

28 июня 20232
электросамокат
Источник:
iStockphoto

Самокат с электродвигателем — один из самых непредсказуемых и опасных видов транспорта. Он способен разгоняться до 30 км/ч и выше в зависимости от модели, и справиться с управлением не так-то просто, особенно подростку. Доказательство — новые пострадавшие, которые попадают в больницы после катания на самокатах.

Один из последних трагичных случаев произошел в подмосковном Солнечногорске. В областную больницу поступила 14-летняя девочка. Она жаловалась на сильные боли после падения с электросамоката. На животе у ребенка красовался огромный синяк. Девочка рассказала, что с момента падения прошло уже два часа. Обращаться к медикам за помощью сразу после получения травмы она не стала.

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Лишилась почки

Врачи в больнице тут же отправили подростка на компьютерную томографию. Показанием к ней стало опасно низкое давление — всего 60/30. Оказалось, девочка серьезно повредила одну почку, упав с самоката: орган был фактически раздавлен. Юная пациентка прямиком отправилась на операционный стол.

«Девочка потеряла треть всей крови, одна почка оказалась полностью размозжена, ее пришлось удалить. Огромная гематома у ребенка начиналась от малого таза и заканчивалась под диафрагмой», — рассказал врач-уролог Солнечногорской областной больницы Николай Смирнов.

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Операция прошла успешно

Врачи спасли ребенка, удалив почку. Медики отмечают, что удаление органа никак не скажется на дальнейшей жизни девочки.

«Вторая почка возьмет на себя функцию первой», — объяснил Николай Смирнов.

Сейчас юная самокатчица чувствует себя хорошо, уже выписана домой на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают: если вам так хочется покататься на электросамокате, будьте предельно осторожны, соблюдайте скоростной режим и обязательно надевайте наколенники, налокотники, специальные защитные перчатки и шлем. Это же касается любителей велосипедов и роликов.

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Разрыв почки после ДТП с квадроциклом

Генерал МВД Александр Травников разбился в ДТП, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в Гатчине в ночь на 25 июня. У бывшего начальника университета МВД диагностировали травму живота и разрыв почки, его поместили в реанимацию. Позже его перевели в отделение хирургии, сообщает канал «78».

Генерал-лейтенант Травников был назначен главой университета МВД в 2018 году указом президента. В 2022 году он сложил полномочия — по его словам, добровольно.

Автор текста:Анна Майская
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