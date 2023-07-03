Таблетки уже не помогут: 5 причин боли в животе, при которых без операции не обойтись

Но иногда боль — это сигнал организма о том, что в брюшной полости развивается опасный процесс, при котором таблетками не справиться . Для устранения боли, воспаления и спасения жизни необходимо хирургическое вмешательство, причем чаще всего оно проводится экстренно. Подробнее о том, когда боль в животе особенно опасна, рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.