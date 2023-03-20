«35 лет, продолжает учиться»: медики составили портрет врача, которому можно доверять

Возраст и степень — имеет ли значение?

Талантливые врачи есть в любой возрастной категории. И все-таки оптимальным выбором считаются специалисты средних лет: 35-45 лет. К этому возрасту они уже накопили достаточный багаж клинического опыта, но при этом по-прежнему готовы к саморазвитию, интересуются актуальными методиками, научными исследованиями и т.д.

Более зрелых специалистов также не стоит сбрасывать со счетов. Специфика медицины в том, что ты постоянно продолжаешь учиться, поэтому многие «возрастные» врачи по-прежнему остаются «в тренде». В их пользу говорит и богатый опыт с разнообразием клинических случаев.

Свои плюсы есть и у «молодежи». Молодые специалисты максимально вовлечены в работу со своими пациентами и еще не столкнулись с понятием «выгорания» . Они более мотивированы на изучение нового.