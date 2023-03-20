«35 лет, продолжает учиться»: медики составили портрет врача, которому можно доверять

Сарафанное радио в медицине во все времена играло немаловажную роль: информацией о проверенных специалистах принято делиться с родными, друзьями, коллегами. Проблема в том, что отношения «пациент-врач» всегда очень индивидуальны и субъективны. Огромное значение имеет связь на эмоциональном уровне.
Если построить ее не удалось, лучше поискать другого специалиста, которому вы будете полностью доверять. Особенно, когда речь идет о продолжительном лечении. О выборе врача «Доктору Питеру» рассказала Сусанна Чуприна, заместитель медицинского директора в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге.
Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заместитель директора по медицине СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.Личный сайт
Можно ли искать в Интернете?
Поиск в сети во многом основан на отзывах о специалисте. Здесь важно, чтобы положительные отклики о работе врача были не только на сайте клиники, где он работает, но и на профильных ресурсах-агрегаторах. Также стоит обращать внимание на анкету врача на сайте. Здорово, если специалист участвует в симпозиумах и научных конференциях: непрерывное самообразование в медицине имеет важное значение.
Наконец, последний нюанс — рекомендации коллег. Если специалиста вам рекомендует другой врач — это хороший знак. Скорее всего, такой доктор пользуется уважением в медицинском сообществе.
Возраст и степень — имеет ли значение?
Талантливые врачи есть в любой возрастной категории. И все-таки оптимальным выбором считаются специалисты средних лет: 35-45 лет. К этому возрасту они уже накопили достаточный багаж клинического опыта, но при этом по-прежнему готовы к саморазвитию, интересуются актуальными методиками, научными исследованиями и т.д.
Более зрелых специалистов также не стоит сбрасывать со счетов. Специфика медицины в том, что ты постоянно продолжаешь учиться, поэтому многие «возрастные» врачи по-прежнему остаются «в тренде». В их пользу говорит и богатый опыт с разнообразием клинических случаев.
Свои плюсы есть и у «молодежи». Молодые специалисты максимально вовлечены в работу со своими пациентами и еще не столкнулись с понятием «выгорания». Они более мотивированы на изучение нового.
При выборе врача многие обращают внимание на наличие или отсутствие у него научной степени. Считается, что у специалистов со степенью чуть больше академических научных знаний по предмету. Однако врачи без степени в больше степени ориентированы на практический опыт. Так что здесь придется определиться самостоятельно: какой подход к лечению вам ближе.
Где должен работать врач?
Уровень врача — это крайне важно, но сам по себе успеха в лечении он не гарантирует. Специалист должен иметь доступ к хорошему оборудованию, возможность использовать качественную лабораторную диагностику и т.д. Иными словами, значение имеет не только сам врач, но и медицинское учреждение, где он работает.
Так, при выборе хирурга для операции обязательно нужно смотреть на мощности клиники — насколько современное оборудование стоит в операционных, есть ли команда анестезиологов, палата реанимации и стационар. Если вы ищете врача поликлинической специальности, обращайте внимание на диагностические возможности медицинского учреждения — есть ли возможность «на месте» сдать анализы, пройти УЗИ и другие исследования.
Помните, что точный диагноз не всегда можно поставить без обследований, и в идеале у врача должна быть возможность провести их непосредственно в своей клинике.
На что еще обратить внимание
Есть ряд критериев, на основании которых можно сделать окончательный вывод о выборе врача. Мы рекомендуем обращать внимание на следующее.
Первая консультация
Первый прием у врача — самый важный. После первой консультации доктор должен если не поставить точный диагноз, то хотя бы предположить его и назначить обследования для подтверждения. Не менее важно, чтобы специалист умел выслушать пациента — его мысли, тревоги и ожидания. Если после первой консультации у вас не осталось сомнений во враче и его словах, — это определенно хороший знак.
Присутствие врача в СМИ или на ТВ
Интерес к медицине сегодня достаточно высок, поэтому врачи часто дают комментарии СМИ, участвуют в ТВ-передачах. Как правило, на телевидении и радио выступают специалисты с обширными знаниями и опытом. Им не составляет труда ответить на любые вопросы в их специализации.
Однако есть огромное количество блестящих врачей, которые просто стесняются или не имеют лишнего времени, чтобы «светиться» в СМИ. Так что частые упоминания врача в прессе — показательный, но необязательный пункт.
Использование международных стандартов и протоколов лечения
Творческий подход в медицине хоть и имеет место быть, но точно не на первых ролях. В своей работе врач должен, прежде всего, ориентироваться на международные стандарты и протоколы лечения, а не на «авторские методики», какими бы успешными они ему ни казались.
Стоимость приема
Прием опытного врача в хорошей клинике не может стоить откровенно дешево. Однако и дорого — не всегда означает хорошо. Оптимально, если стоимость приема соответствует средней по рынку с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону.