Опасные пустышки: 4 причины, почему врачи считают гомеопатию лженаукой

Парадокс: вроде бы медицина и наши знания о том, как устроено тело человека, продолжают развиваться. Однако при этом вера во всевозможные альтернативные методы лечения не только никуда не уходит, но и продолжает распространяться.
Например, вы наверняка слышали о гомеопатии. Что это такое по своей сути и почему гомеопатические пилюли вам не помогут, рассказала врач Татьяна Владимирова.
Врач-педиатр, преподаватель по анатомии в онлайн-школе Sechenov Universkill
Гомеопатия появилась в конце 18-го века, ее основал немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеманн. Он был разочарован медициной того времени, которая использовала сильные лекарства с очень серьезными побочными эффектами. По этой причине Ганеманн начал искать альтернативные методы лечения. Врач изучал многие медицинские трактаты и исследовал действие различных веществ на здоровых людей.
Он заметил: некоторые вещества, которые вызывали у здоровых людей какое-либо заболевание, могли лечить тех, у кого уже была эта болезнь. Тогда Ганеманн разработал принцип гомеопатии, согласно которому «подобное лечит подобное». Это означает, что вещество, вызывающее у здоровых людей определенные симптомы, может лечить человека, который уже имеет эти же симптомы, когда оно разведено до очень низкой концентрации.
Ганеманн проводил эксперименты, чтобы доказать свою теорию, и сформулировал основные принципы гомеопатии:
индивидуальный подход к пациенту;
использование минимально возможной дозы лекарства;
учет не только физических, но и эмоциональных и психических состояний пациента при выборе лечения.
Гомеопатия стала популярной в Европе в 19-м веке и затем распространилась по всему миру. Однако ее эффективность оспорили ученые. В России комиссия РАН в 2017 году объявила гомеопатию лженаукой. Однако в Интернете до сих пор идут споры о том, действительно ли она эффективна.
Гомеопатия — однозначно сомнительный и спорный метод лечения, эффективность которого ставит под сомнение научное сообщество. И вот причины, по которым гомеопатию не признают рабочим методом терапии.
1. Недостаточность доказательств эффективности. Несмотря на то, что гомеопатия существует уже более 200 лет, эффективность этого метода лечения не подтверждена достаточным количеством научных исследований. Хотя есть некоторые исследования, которые показывают положительный эффект от гомеопатического лечения, но однозначного вывода все равно не дают, так как или проведены с нарушениями, или были спонсированы компаниями-производителями гомеопатических препаратов.
2. Отсутствие рационального объяснения механизма действия. Не существует научных доказательств, подтверждающих механизм действия гомеопатии, и теория действия этого метода лечения недостаточно объясняет, как гомеопатические препараты вообще могут иметь терапевтический эффект.
3. Низкие дозы активных веществ. Основной принцип гомеопатии — использование очень низких доз активных веществ — вызывает сомнения в эффективности гомеопатических препаратов. Некоторые противники гомеопатии считают, что дозы, используемые в гомеопатии, настолько малы, что даже сам факт наличия активных веществ в гомеопатических препаратах может быть спорным.
4. Опасность отказа от традиционного лечения. Еще один аргумент против гомеопатии — это риск отказа от традиционного медикаментозного лечения в пользу гомеопатии. Это может быть опасным для здоровья пациента, особенно если у него есть серьезное заболевание, требующее обязательного медицинского вмешательства.
В целом гомеопатия не считается эффективным методом лечения заболеваний, и для лечения всегда рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту, который подберет подходящие к конкретному заболеванию препараты.
Кстати
Но почему же тогда так часто можно услышать о том, что кому-то все-таки помог гомеопатический препарат? На самом деле все совсем не так. Подробнее о том, почему такое возможно, можно прочитать ЗДЕСЬ.