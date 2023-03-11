Опасные пустышки: 4 причины, почему врачи считают гомеопатию лженаукой

Гомеопатия стала популярной в Европе в 19-м веке и затем распространилась по всему миру. Однако ее эффективность оспорили ученые. В России комиссия РАН в 2017 году объявила гомеопатию лженаукой. Однако в Интернете до сих пор идут споры о том, действительно ли она эффективна.

Гомеопатия — однозначно сомнительный и спорный метод лечения, эффективность которого ставит под сомнение научное сообщество. И вот причины, по которым гомеопатию не признают рабочим методом терапии.

1. Недостаточность доказательств эффективности. Несмотря на то, что гомеопатия существует уже более 200 лет, эффективность этого метода лечения не подтверждена достаточным количеством научных исследований. Хотя есть некоторые исследования, которые показывают положительный эффект от гомеопатического лечения, но однозначного вывода все равно не дают, так как или проведены с нарушениями, или были спонсированы компаниями-производителями гомеопатических препаратов.

2. Отсутствие рационального объяснения механизма действия. Не существует научных доказательств, подтверждающих механизм действия гомеопатии, и теория действия этого метода лечения недостаточно объясняет, как гомеопатические препараты вообще могут иметь терапевтический эффект.

3. Низкие дозы активных веществ. Основной принцип гомеопатии — использование очень низких доз активных веществ — вызывает сомнения в эффективности гомеопатических препаратов. Некоторые противники гомеопатии считают, что дозы, используемые в гомеопатии, настолько малы, что даже сам факт наличия активных веществ в гомеопатических препаратах может быть спорным.

4. Опасность отказа от традиционного лечения. Еще один аргумент против гомеопатии — это риск отказа от традиционного медикаментозного лечения в пользу гомеопатии. Это может быть опасным для здоровья пациента, особенно если у него есть серьезное заболевание, требующее обязательного медицинского вмешательства.