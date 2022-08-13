Во-первых, мог сработать легендарный эффект плацебо. Около 30% населения смогут получить эффект от препарата, если его назначил медик или посоветовал кто-то авторитетный. Интересно, что таких людей может быть еще больше, если уровень образования общества оставляет желать лучшего.

Причем в этом случае в препарате вообще может и не быть действующего вещества. Как отмечает Фаррахов в группе в соцсети , по этой причине многим пожилым людям с лабильной эмоциональной системой укол физраствора помогает избавиться от гипертонии — они просто успокаиваются после этой нехитрой манипуляции и им становится легче.

Кстати, именно из-за особенностей эффекта плацебо на всех гомеопатических лекарствах обязательно пишут, от чего именно вас должны «вылечить» сахарные шарики — от простуды, кашля или диареи.

К сожалению, если на вас действует плацебо — это не всегда хорошо. Как правило, такие люди легче попадаются на крючок мошенникам.