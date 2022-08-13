Далеко не все, что лежит на полках аптек, что рекламируют телезвезды и блогеры, не все, что посоветовала вам ваша соседка и даже не все, что мог прописать терапевт — действительно эффективные лекарства. А вот если кто-то говорит, что ему препарат помог, значит ли это, что средство все-таки стоящее? Не всегда, объясняет терапевт Марат Фаррахов.
По его словам, под публикациями о неэффективности какого-либо лекарства нередко находятся недоверчивые комментаторы, которые заявляют, что вот им это средство помогло выжить и вылечить недуг.
Однако на самом деле, поясняет врач, есть три основные причины, почему препарат, который по идее не должен оказывать вообще никакого эффекта, может на деле как-то облегчить жизнь некоторым людям.
Во-первых, мог сработать легендарный эффект плацебо. Около 30% населения смогут получить эффект от препарата, если его назначил медик или посоветовал кто-то авторитетный. Интересно, что таких людей может быть еще больше, если уровень образования общества оставляет желать лучшего.
Причем в этом случае в препарате вообще может и не быть действующего вещества. Как отмечает Фаррахов
Кстати, именно из-за особенностей эффекта плацебо на всех гомеопатических лекарствах обязательно пишут, от чего именно вас должны «вылечить» сахарные шарики — от простуды, кашля или диареи.
К сожалению, если на вас действует плацебо — это не всегда хорошо. Как правило, такие люди легче попадаются на крючок мошенникам.
Вторая причина — бывает, что не лекарство помогло, а болезнь просто прошла сама по определенным причинам. Например, простудный кашель все равно в большинстве случаев пройдет сам — вне зависимости от того, чем вы будете себя лечить. Или, например, женщина может верить, что сомнительная микстура помогла ее ребенку заговорить — но на самом деле малыш смог сказать свои первые слова просто потому, что его нервная система к этому моменту стала готова. А не из-за таблеток.
Третья причина — коварство недобросовестных производителей. Работает это так: есть лекарство или БАД, в котором на самом деле содержатся эффективные, но не заявленные нигде компоненты.
Фаррахов приводит в пример одно популярное в прошлом средство для «мужской силы», в котором якобы содержались только растительные компоненты. Однако на самом деле это было не так — в составе биодобавки нашли препарат для лечения эректильной дисфункции. Однако эта информация долгое время оставалась тайной из-за фактического отсутствия контроля за БАД.