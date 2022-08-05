Что такое Аквтовегин

В своей группе в соцсети Фаррахов рассказал историю этого препарата. Началось все еще в 1996 году: тогда швейцарская фармацевтическая фирма Solco зарегестрировала препарат Солкосерил. Этим лекарством предполагалось лечить трофические язвы у людей с клеточной анемией. Кроме того, средство хотели использовать для стимуляции внутриутробного роста плода у беременных.

Причем даже сам производитель признавался, что сложный состав и комплексный подход к лечению не дает возможности оценить, насколько лекарство хорошо работает. Ученые в рамках двух клинических исследований не смогли найти весомых доказательств эффективности препарата.

Прошли годы, срок патента на препарат истек. Тогда компания Takeda Pharmaceutical решила разработать свое лекарство с таким же составом. Так и появился Актовегин.

В составе этого лекарства — депротеинизированный гемодериват крови крупного рогатого скота. То есть делают его так: берут кровь, чаще всего телячью, прогоняют через фильтры и очистительный препарат и в итоге получается вещество с двумя сотнями биологически активных компонентов, по составу схожих с кровью млекопитающих.

Причем, отмечает Фаррахов, все то же самое можно проделать и с кровью человека. Но есть ли в этом смысл?