Несмотря на все достижения современной медицины, до сих пор в аптеках можно найти множество лекарств с сомнительной эффективностью. Увы, порой такие препараты-пустышки прописывают даже врачи.
Об одном из таких препаратов рассказал терапевт Марат Фаррахов. По его словам, стоимость этого лекарства нередко превышает цену многих других, куда более эффективных средств.
По словам специалиста, речь идет об Актовегине. Этот препарат как и в таблетках, так и в уколах нередко прописывают при самых разных болезнях: Актовегином пытаются лечить повышенное давление, коронавирус, головную боль и боль в груди и даже самую известную несуществующую на деле болезнь — вегетососудистую дистонию. Порой его прописывают людям, которые жалуются на севшее зрение.
Для того чтобы понять масштаб проблемы, достаточно знать, что за ввоз и использование этого препарата в США и в Канаде можно попасть в тюрьму и нарваться на крупный штраф. В Европе его просто запрещено принимать. А вот в нашей стране Актовегин популярен: 70% произведенного лекарства продают в России, Беларуси и странах СНГ.
Что такое Аквтовегин
В своей
Причем даже сам производитель признавался, что сложный состав и комплексный подход к лечению не дает возможности оценить, насколько лекарство хорошо работает. Ученые в рамках двух клинических исследований не смогли найти весомых доказательств эффективности препарата.
Прошли годы, срок патента на препарат истек. Тогда компания Takeda Pharmaceutical решила разработать свое лекарство с таким же составом. Так и появился Актовегин.
В составе этого лекарства — депротеинизированный гемодериват крови крупного рогатого скота. То есть делают его так: берут кровь, чаще всего телячью, прогоняют через фильтры и очистительный препарат и в итоге получается вещество с двумя сотнями биологически активных компонентов, по составу схожих с кровью млекопитающих.
Причем, отмечает Фаррахов, все то же самое можно проделать и с кровью человека. Но есть ли в этом смысл?
Предполагается, что лекарство способно улучшить синтез АТФ, главного источника энергии для большинства клеток в нашем теле. Однако даже в инструкции к Актовегину указано, что фармакокинетические методы не дают возможность изучить фармакокинетические параметры лекарства, ведь оно состоит из физиологических компонентов.
Ученые сомневаются в том, что человек станет здоровее, если взять у него кровь, отфильтровать и ввести ее обратно в желудок или в вену. Пока никаких качественных исследований на тему эффективности Актовегина нет. Если попробовать поискать статьи в агрегаторе научных исследований PubMed, вылезет 133 статьи, из которых 19 — обзоры. И лишь в некоторых из них исследователи говорят об ограниченных данных об эффективности лекарства в ряде случаев. Причем объективность этих статей довольно сомнительная.
Впрочем, мало того, что Актовегин, скорей всего, вообще не работает. Препарат еще и может быть опасен. Дело в том, что через гемодериват крови можно заразиться прионной болезнью Крейтцфельдта-Якоба.
Главная проблема — прионы могут проходить через все, даже самые современные фильтры. Если прион попадет в тело человека, то он начнет бесконтрольно размножаться. Дело приведет к поражению головного мозга и смерти, причем спасти человека будет невозможно.
Производитель говорит, что случает передачи этой болезни через препарат не было. Однако прионную болезнь тяжело диагностировать, поэтому есть вероятность, что такие случаи все же были — просто умершему в итоге поставили совсем другой диагноз.
Получается, что никаких убедительных доказательств эффективности препарата нет. В ряде стран его использовать вообще нельзя. Актовегин может быть опасен. Наконец, его нередко назначают людям, которым можно помочь с помощью других, куда менее сомнительных лекарств.
Что делать, если врач прописал вам Актовегин? Фаррахов советует переспросить специалиста, уверен ли он в доказательной базе лекарства и не может ли он предложить другие варианты лечения. А еще можно получить мнение второго врача, если не уверены, что вам поставили верный диагноз.