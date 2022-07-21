Сегодня, 21 июля, на сайте «Белого дома» появилось официальное объявление: 79-летний президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус.
«Президент полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован, испытывает очень легкие симптомы, — говорится в
Как
Президент Байден отправился на самоизоляцию и свои обязанности выполняет дистанционно — к работе он вернется только после того, как тест на ковид покажет отрицательный результат. К слову, на коронавирус Джо Байдена тестировали регулярно — в последний раз тест он сдавал во вторник, 19 июля.
Что известно про Паксловид
Этот препарат разработала компания Pfizer — по их заявлению, это просто революционное лекарство. Судя по результатам исследований, Паксловид на 89 процентов снижает риск госпитализации и смерти от ковида.
«В общей популяции исследования за 28 дней не было зарегистрировано ни одного случая гибели среди пациентов, принимавших препарат», —
В то же время в группе, получавшей плацебо, от ковида скончались 10 человек. Исследование даже не довели до конца: настолько убедительными были результаты. «Огромная эффективность», — таково было резюме.
Препарат Paxlovid состоит из двух частей: PF-07321332, которая блокирует активность протеазы SARS-CoV-2-3CL (фермента, отвечающего за воспроизводство вируса) и ритонавира — он помогает замедлить распад PF-07321332, чтобы молекула дольше оставалась активной в организме и накапливался.
Единственное «но» — чтобы препарат сработал должным образом, начать его прием нужно в течение трех дней с момента появления первых симптомов, а характер заболевания должен быть легким либо средней тяжести. Ситуация президента Байдена этим критериям полностью соответствует, так что можно быть уверенными, что он непременно поправится — если кто за это переживает.
Мнения экспертов
Высказывания специалистов насчет этого препарата были довольно осторожными. Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова говорила о вероятности, что Паксловид перестанет действовать на вирус из-за мутаций: новых штаммов с тех пор появилось действительно много, но, похоже, препарат сохранил свою эффективность.
Иммунолог Николай Крючков отзывался о препарате в позитивном ключе: Паксловид известен в фармакологии уже давно, его применяли для лечения разных типов вирусов. Но минус его в том, что стоит лекарство довольно дорого, порядка 700 долларов. В ноябре прошлого года предсказывали, что Паксловид появится в России этим летом, но этого так и не случилось — и уже вряд ли случится.
«У нас недоступен Паксловид, малодоступны моноклональные антитела, мы не готовы к бысстрой терапии людей из группы риска тяжелого течения вируса», — объяснял «Доктору Питеру» иммунолог Александр Соловьев.