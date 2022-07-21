Что известно про Паксловид

Этот препарат разработала компания Pfizer — по их заявлению, это просто революционное лекарство. Судя по результатам исследований, Паксловид на 89 процентов снижает риск госпитализации и смерти от ковида.

«В общей популяции исследования за 28 дней не было зарегистрировано ни одного случая гибели среди пациентов, принимавших препарат», — отчитывались фармакологи о головокружительном успехе в ноябре прошлого года.

В то же время в группе, получавшей плацебо, от ковида скончались 10 человек. Исследование даже не довели до конца: настолько убедительными были результаты. «Огромная эффективность», — таково было резюме.