Повышенное кровяное давление можно подолгу не замечать. И чем дольше вы не знаете о наличии проблемы, тем сильнее страдают сердце и сосуды, растет риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. В худшем случае гипертония может привести к необратимым последствиям.
Поэтому так важно следить за уровнем своего артериального давления. Особенно, если у вас есть хронические болезни и наследственная склонность к гипертонии. Кроме того, не лишним будет приучить себя к образу жизни, который поможет контролировать этот параметр.
Например, попробуйте привить себе полезную пищевую привычку, которая поможет снизить ваше давление и улучшат самочувствие.
Показания артериального давления состоят из двух чисел: систолического и диастолического давления. Идеальный показатель — 110/70. Нормальное кровяное давление — это систолическое значение до 120 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) и диастолическое до 80 мм рт.ст. Высокое кровяное давление определяется как 140 мм рт. ст. или выше систолического и 90 мм рт. ст. диастолического.
А о том, как определить комфортное для себя давление, читай ЗДЕСЬ.
Как пишет
Калий, который есть в растительной пище, помогает нейтрализовать действие натрия в организме. Благодаря этому артериальное давление снижается.
Кстати, еще насыщенная калием диета может помочь сбросить лишний вес, что тоже пойдет на пользу вашему здоровью. Как сообщают эксперты клиники Майо, ваше кровяное давление может снизиться примерно на 1 мм рт. ст. с каждым потерянным килограммом веса.
Как грамотно увеличить количество калия в рационе? Врачи советуют за количеством порций продуктов, которые входят в состав диеты DASН, что расшифровывается как «Dietary Approaches to Stop Hypertension» — «диетические подходы к остановке (развития) гипертонии».
Эффективность диеты уже доказали ученые. В исследовании, опубликованном в
Вот несколько привычек, которые помогу следовать в этой диете. Чтобы снизить давление, ешьте:
Овощи — от 4 до 5 порций ежедневно. Одна порция — 1 стакан сырых листовых зеленых овощей, половина стакана сырых или вареных овощей, или половина стакана овощного сока;
Фрукты — от 4 до 5 порций ежедневно. Одна порция — 1 средний фрукт, половина стакана замороженных или консервированных фруктов, половина стакана фруктового сока;
Зерновые — от 6 до 8 порций в день. Одна порция — это один ломтик хлеба или половина стакана риса или макарон.
Обезжиренные или нежирные молочные продукты — от 2-3 порций в день. Одна порция -1 чашка молока или йогурта или 30 грамм сыра.
Орехи, семечки, бобовые — от 4 до 5 порций в неделю. Одна порция — 1/3 стакана орехов, 2 столовые ложки арахисового масла или семян, половина стакана вареных бобов.