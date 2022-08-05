Повышенное кровяное давление можно подолгу не замечать. И чем дольше вы не знаете о наличии проблемы, тем сильнее страдают сердце и сосуды, растет риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. В худшем случае гипертония может привести к необратимым последствиям.

Поэтому так важно следить за уровнем своего артериального давления. Особенно, если у вас есть хронические болезни и наследственная склонность к гипертонии. Кроме того, не лишним будет приучить себя к образу жизни, который поможет контролировать этот параметр.

Например, попробуйте привить себе полезную пищевую привычку, которая поможет снизить ваше давление и улучшат самочувствие.