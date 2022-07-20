Конкуренты или союзники: могут ли государственная и частная медицина в Петербурге работать вместе

Где найти людей

Проблемы у частных и государственных клиник в большинстве своем общие, и кадры — одна из них. По словам Александра Хаджидиса, пандемия обострила и эту проблему в том числе. Хоть многие медики получали высокие зарплаты, конкурсы в медвузы в последние два года увеличились, да и вообще к врачам «повернулись лицом» на фоне пандемии — всегда есть «но».

— В доковидные годы в медицину шло работать менее половины выпускников медвузов, — пояснил он. — И, в основном, по экономическим причинам. Я как клинический фармаколог могу сказать, что эта специальность востребована на местах, в стационарах, но ставка такого специалиста смешная — человек на эти деньги жить не может. Тотально не хватает реаниматологов-анестезиологов, но там, где их ждут, зарплаты тоже «не выдающиеся». Кадры идут туда, где платят, и после получения опыта в государственной клинике многие уходят в частную. Конечно, столкнуться с непрофессиональным отношением можно в обеих сферах — и это большая проблема образования. Наша Ассоциация клинических фармакологов за время существования обучила более 70 тысяч врачей, мы работаем в системе непрерывного медобразования. Но все равно из-за тотальной занятости врачи не всегда могут нормально учиться и получать дополнительное профобразование.

Кадровый голод — серьезная проблема современной медицины: как в частном, так и в государственном звене. Как отметил Сергей Пониделко, в отрасли сложился явный дефицит квалифицированных врачей и медицинских сестер. Но у частных клиник больше возможностей для решения кадровых проблем.

— Не в последнюю очередь — за счет более высоких зарплат и дополнительных инструментов мотивации, причем не всегда финансовой, — пояснил он. — Решение проблемы мы видим в формировании надежного кадрового резерва. Так, мы активно приглашаем специалистов из других регионов, уделяем внимание внутренней подготовке кадров, развиваем программы обучения молодых медицинских работников — выпускников образовательных учреждений.

Наличие проблемы подтвердили и в «Скандинавии»:

— Мы частично стараемся решать ее за счет собственных образовательных программ и инвестиций в обучение медицинского персонала, — уточнила Ольга Комышева.

— Для ликвидации кадрового дефицита, кроме подготовки нужного отрасли персонала необходимо создать такие условия, чтобы не было массового ухода из профессии, — считает Сергей Солонин. — К сожалению, в отличие от других отраслей, жесткая регламентация многочисленных процессов, избыточный контроль и отсутствие механизмов в улучшении организационной культуры приводят к быстрому выгоранию. Во многом ситуация с кадрами будет зависеть от компетенций руководителей медицинских организаций и снижения уровня административного давления на персонал при невозможности выполнить все предъявляемые законодательством требования.